【JOKER小丑】影帝華堅馮力士諗足4個月　做到呢個要求先應承演出

由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC獨立電影《JOKER》（小丑），早前發放了6條短片，當中閃現了隱藏秘密資訊，其實就是為了跟大家預告《JOKER》的最終預告將會在8月28日發放，不少粉絲都大讚十分用心之餘更有神秘感！

《JOKER》於8月28日發放最終預告。（影片截圖）

《JOKER》導演Todd Phillips早前曾透露，他為了讓華納同意將《JOKER》拍攝成R級（不允許17歲以下青少年在電影院觀看此級別影片），在他完成劇本後花了將近1年來遊說華納才獲得批准。其後Todd Phillips再花了將近4個月，華堅馮力士才答應出演「小丑」一角，不過其實他演出「小丑」是有要求的，他要「小丑」是一個沉浸在灰色陰影中複雜且有血有肉的角色，而不能只是一個非黑即白的卡通反派！

華堅馮力士在扮演「小丑」中，演出多層次的情緒轉換，令人非常佩服。（劇照）

一身就是充滿負面情緒

在最新釋出的《JOKER》最終預告，看得出華堅馮力士的演技非常有張力，就連預告已經十分吸引。其實「小丑」本來是希望透過棟篤笑為世界帶來更多的快樂，但冇人理解他心中的苦痛和受到的不公平對待，就如預告開初華堅馮力士在巴士上發揮喜劇演員本色，哄哄小朋友都不幸地被對方母親責罵，就連接受精神輔導的輔導員都打算放棄他，人生完全無一件事順利且合意，負面的情緒充斥整個腦海，漸漸地從潦倒的人生走向精神崩潰，最終成為葛咸城的超級罪犯。而導演也說過：「他所面對的一切都是將他推向『小丑』路的原由，這是Arthur Fleck『成為小丑』的故事。」

羅拔迪尼路首次參演超級英雄電影。（《JOKER小丑》劇照）

而且今次《JOKER》除了有華堅馮力士外，其實仲有另外一位影帝級人馬演出，羅拔迪尼路（Robert De Niro）將會飾演一位電視節目名嘴，在片中令華堅馮力士的角色逼瘋變成小丑，同時今次亦是羅拔迪尼路首次參演超級英雄電影。

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《JOKER》最終預告