【小丑回魂2】七個童星兩年間快速成長　呢位小男孩成熟到唔認得

2017年的《小丑回魂》口碑票房皆收，在全球創下7億美金票房的好成績。《小丑回魂2》繼續由首集導演安迪慕式提（Andy Muschietti）執導，今集故事講到上集「廢柴聯盟」的七名成員都已經長大成人，但因為怪異魔靈小丑「Pennywise」再作惡而聚首。 其實戲外七位童星都已經大個仔、大個女，相隔短短兩年多，外型樣子都已經成熟不少，當中變得最多的竟然是這位現年16歲的「昔日」童星。

2017年的《小丑回魂》口碑票房皆收，在全球創下7億美金票房的好成績。看到小丑「Pennywise」，已經心都寒！（《小丑回魂》劇照）

相隔兩年，由史蒂芬金小說改編的電影《小丑回魂》，續集將會在9月上映。今集故事講述距離第一集接近30年，「廢柴聯盟」的七名主角已經長大成人，各自分道揚鑣，但因為小丑「Pennywise」重回緬因州德里市作惡，於是幾位主角重聚，回到小鎮挑戰這個魔靈。

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《小丑回魂2》繼續由首集導演安迪慕式提(Andy Muschietti)執導，今集故事講到上集「廢柴聯盟」的七名成員都已經長大成人。（《小丑回魂2》劇照）

日前，《小丑回魂2》在洛杉磯舉行首映，全新的大人版演員與電影第一集的童星演員齊齊現身。時日太快，無知的小孩一晚長大，童星們戲外都長大了很多，當中小演員Finn Wolfhard，更在外型、樣貌和高度上都有重大變化，差點認不出他是哪位角色了。

點撃即睇各童星的成長變化：