【小丑回魂2】首波影評好壞參半　慘被狠批為年度最失望之作？

由《屍人保姆》（Mama）導演Andy Muschietti執導的《小丑回魂》（It），在2017年上映時叫好叫座。當時電影除了獲得原著作者史提芬京（Stephen King）大讚外，電影在美國本土上映時，還打破了由《死侍：不死現身》保持的R級電影票房紀錄。最終，電影在全球票房更錄得超過7億美元收入。 續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）即將上映。然而，外國首波評論卻好壞參半，甚至有人評《小丑回魂2》為「2019年最失望電影」，到底差喺邊？

由Andy Muschietti執導的《小丑回魂》在2017年上映時獲得不俗評價，但續集的首波影評卻毀譽參半。（《小丑回魂》劇照）

早就決定以上下兩集拍攝的《小丑回魂》，由於首集成功，令華納兄弟信心大增，續由《小丑回魂》導演Andy Muschietti執導。至於續集故事發生在首集的27年後，Losers Club成員都長大成人並遷離了德利鎮。某天，他們突然受到來歷不明的來電，於是7位成員再次回到德利鎮對抗他們的古老宿敵Pennywise。由於7名成員已經長大成人，這讓導演有機會招攬知名影星參演，當中包括占士麥艾禾（James McAvoy）及謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）等。

7名成Losers Club成員在首集揚言，待他們長大成人後，必會回來對抗並徹底消滅惡靈Pennywise。（《小丑回魂》劇照）

雖然距離《小丑回魂2》上映尚有兩周，而香港卻要再多等一周。可是，電影的首波影評開始陸續在網上浮現。雖然今集新增了兩位較有名氣的演員，然而卻被稱為「2019年最失望電影」。不過又唔係冇驚喜位，飾演Richie Tozier的Bill Hader便成功突圍，獲得廣泛讚譽，甚至有評論指他「值得入圍奧斯卡」。

《小丑回魂2》故事發生在首集的27年後。（《小丑回魂2》劇照）

點擊睇首波評價，一致認為片長成關鍵