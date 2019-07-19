【小丑回魂2】終極預告3大嚇位鏡房下水道　仲有一度睇完實唔敢去

由比爾斯卡斯加德（Bill Skarsgård）主演的《小丑回魂》續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）早前推出首條預告片，不少網民都指小丑都未出場，當中的阿婆已經令人非常心寒。 昨晚（18日）發布的最終預告再一次嚇破觀眾的膽，今次更多了不少恐怖和爆血畫面，未知有沒有觀眾睇完瞓唔着覺呢？

「失敗者俱樂部」成員都長大了，卻要再一次面對「小丑」。（《小丑回魂2》預告截圖）

戲中的「失敗者俱樂部」由「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）、《黑鳳凰》大反派謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、Jay Ryan、Bill Hader、Isaiah Mustafa、James Ransone和Andy Bean扮演成年版，每隔27年會甦醒一次的恐怖小丑亦重返小鎮進行報仇，因此「失敗者俱樂部」成員將會第2次面對小丑！

Mike Hanlon提醒成員們大家當然並沒有消滅到牠（小丑）！（《小丑回魂2》預告截圖）

預告中唯一沒有搬離的Mike Hanlon，成為當地的圖書館理員，他召集了「失敗者俱樂部」成員在小鎮重聚，似乎只有他清楚記得當年的慘痛記憶，更提醒大家當年並沒有消滅牠（小丑）！

「小丑」伸脷呢幕真係有啲嘔心。（《小丑回魂2》預告截圖）

鏡頭一轉，占士麥艾禾去到遊樂園鬼屋的鏡房之中，相信心水清的觀眾當然知道「小丑」要出場了！一句「Hello」再伸脷向上望住占士麥艾禾都唔好話唔驚，牠更跟他們說「I miss you!」（我很想你），真係勁恐怖！

此外，一眾主角更會在下水道碰見「小丑」、謝茜嘉謝西婷在洗手間中全身是血，隨後又要被緊箍在水中掙扎等等的畫面，今集「小丑」一定會大力折磨眾人。《小丑回魂2》將於2019年9月12日香港上映。

謝茜嘉謝西婷全身是血，不知怎樣安全逃離洗手間。（《小丑回魂2》預告截圖）

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《小丑回魂2》最終預告