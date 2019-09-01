噬逃險鱷影評：《變種食人䱽3D》迷必睇！劇情荒謬卻嚇到全場尖叫

阿歷山大阿查（Alexandre Aja）以《Haute tension》一戰成名，成為順利進軍荷李活的知名恐佈片導演，即使《隔山有眼》（The Hills Have Eyes）丶《變種食人䱽3D》（Piranha 3D）都有好成績，只可惜近幾年《Horns》丶《路易的第九條命》（The 9th Life of Louis Drax）都不如預期，這一回重回本格派的恐佈片《噬逃險鱷》（Crawl），故事簡單情節單一，在汙水四溢及陰涼的地下室內，阿歷山大阿查的恐佈片能力明顯有進化，這倒是讓我相當感動，套用近期熱嘲的話語「就算大哥拜託你」，我也拜託阿查能繼續拍攝這樣的電影下去。

阿歷山大阿查《噬逃險鱷》終於回復水準！（《噬逃險鱷》劇照）

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《噬逃險鱷》在一切荒謬情境中，呈現所有可能的面貌，堅持在颱風天回家整修的爸爸，堅持要在颱風天回老家找爸爸的女兒，還有在颱風激烈環伺的狀態下，眾多鱷魚群眾攻擊，但詭異的是他們的咬合力時好時壞，尤其是對女主角而言，有好幾次咬中她的手腳，卻都是很剛好在其他狀況的阻擾下，不會讓她直接被咬死。另外，電影也提供大量的Jump Scare，讓人看得開心也能順利消暑。

阿歷山大阿查也得知這樣的遊刅有餘，才是他最有把握的恐佈片體驗，所以《噬逃險鱷》實會讓喜愛《變種食人䱽3D》的影迷很開心，直呼這就是他回穩的功力。雖然這故事真的很短，不過八十幾分鐘，在片頭快速讓鱷魚群進軍主角老家後，就是一連串的攻防戰，簡單到我自己也不知道要多寫些什麼，才能夠詳述這部電影，總之《噬逃險鱷》是個簡潔有力的基本娛樂， 只要知道這樣就好了。對，只要知道這樣，就可以進戲院了。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】