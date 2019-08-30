【噬逃險鱷】27歲女主角Kaya身材突出勁搶鏡　現實中已是一子之母

不少影迷都愛看緊張刺激的災難片，新戲《噬逃險鱷》（Crawl）將天災結合巨獸鱷魚，觀眾看到兩父女在屋內，面對着鱷魚無差別咬人，同時洪水掩至，必定會看到膽顫心驚。 戲中女主角卡雅史葛拉迪奧（Kaya Scodelario）表現亦相當出眾，這位現年只有27歲的女演員，曾在《移動迷宮》系列（The Maze Runner series）讓影迷留下深刻印象，現實中的她原來已是人母，產後火速修身，身材極好。

新戲《噬逃險鱷》（Crawl）講述女兒「希莉」，回到舊屋救受傷的爸爸。（《噬逃險鱷》劇照）

《噬逃險鱷》講述颶風肆虐佛羅里達州，Kaya飾演女兒「希莉」，是一位游泳好手，但她為了回家尋找失了蹤的爸爸戴夫(巴里佩珀Barry Pepper飾)，發現爸爸身受重傷被困屋內，同時洪水掩至，水位不斷高漲，兩人即將沒頂。

狂風暴雨殺到埋身，對於擅長游泳的女主角要游出水浸的住宅其實不太難，但屋內卻出現比風災及水災還要致命的鱷魚。

一邊要應付大風大雨的天災，另一方面就要對付一條又一條的鱷魚。（《噬逃險鱷》劇照）

Kaya為了角色鍛鍊 輕咗12磅

整套電影近90分鐘，看到兩父女與鱷魚惡鬥，的確看得大家手心冒汗，當中女主角的演出尤其令人注意。Kaya在戲中飾演的角色，游泳技術達到奧運泳手的水平，於是在現實中，她在開鏡前接受了6星期的地獄特訓。經過一連串的訓練，Kaya更輕了大約12磅，身材更均勻，增加了更多肌肉。

《噬逃險鱷》需要瀕演員長期在水中拍攝，兩位演員要操水要接受訓練，但同時也因為戲中的動作場面而周身傷，「有時要拍16至18小時，每天回家都發現有瘀傷、流血、割傷。」

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曾被選為「世界100位最性感女性第13位」

Kaya出生自英國，現年只有27歲，她曾在2010年獲選為「世界100位最性感女性第13位」。她是一名英國和巴西混血兒，一頭黑髮加上藍眼睛已夠搶眼，靚樣再加上迷人身材，讓她在演藝界有不錯的發展。

其實她早在14歲時已參演英國熱門青少年影集《Skins》一拍就拍足5年，而且當年她從沒有受過戲劇訓練，只是一次試鏡就被選上，可說是注定食這行飯。

Kaya的眼睛很大，輪廓也很標緻，她的眼神非常迷人。（kayascods/IG相片）

《移動迷宮》的「Teresa」深入民心

在《移動迷宮》系列中，Kaya飾演女主角「Teresa」，在云云男主角中，實在非常搶鏡。尤其是在《移動迷宮》第三集的發揮，更加令影迷深刻。她亦有份參演的《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales），即《魔盜王》第5集，當時在戲中演出新角色「Carina Smyth」的她，甚至獲大讚表現完全蓋過尊尼特普（Johnny Depp）。

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Kaya經常都在網上分享靚相，大曬好身材毫不吝嗇。除了事業發展順利，她的愛情路也很得意。2015年，她與美國男星Benjamin Walker結婚，產下一子後極速修身，身材仍然Fit到不得了，相信未來會在影視界看到Kaya更多作品。

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