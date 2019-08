【噬逃險鱷】27歲女主角Kaya身材突出勁搶鏡　現實中已是一子之母

不少影迷都愛看緊張刺激的災難片,新戲《噬逃險鱷》(Crawl)將天災結合巨獸鱷魚,觀眾看到兩父女在屋內,面對着鱷魚無差別咬人,同時洪水掩至,必定會看到膽顫心驚。 戲中女主角卡雅史葛拉迪奧(Kaya Scodelario)表現亦相當出眾,這位現年只有27歲的女演員,曾在《移動迷宮》系列(The Maze Runner series)讓影迷留下深刻印象,現實中的她原來已是人母,產後火速修身,身材極好。

新戲《噬逃險鱷》(Crawl)講述女兒「希莉」,回到舊屋救受傷的爸爸。(《噬逃險鱷》劇照)

《噬逃險鱷》講述颶風肆虐佛羅里達州,Kaya飾演女兒「希莉」,是一位游泳好手,但她為了回家尋找失了蹤的爸爸戴夫(巴里佩珀Barry Pepper飾),發現爸爸身受重傷被困屋內,同時洪水掩至,水位不斷高漲,兩人即將沒頂。

狂風暴雨殺到埋身,對於擅長游泳的女主角要游出水浸的住宅其實不太難,但屋內卻出現比風災及水災還要致命的鱷魚。

一邊要應付大風大雨的天災,另一方面就要對付一條又一條的鱷魚。(《噬逃險鱷》劇照)

Kaya為了角色鍛鍊 輕咗12磅

整套電影近90分鐘,看到兩父女與鱷魚惡鬥,的確看得大家手心冒汗,當中女主角的演出尤其令人注意。Kaya在戲中飾演的角色,游泳技術達到奧運泳手的水平,於是在現實中,她在開鏡前接受了6星期的地獄特訓。經過一連串的訓練,Kaya更輕了大約12磅,身材更均勻,增加了更多肌肉。

《噬逃險鱷》需要瀕演員長期在水中拍攝,兩位演員要操水要接受訓練,但同時也因為戲中的動作場面而周身傷,「有時要拍16至18小時,每天回家都發現有瘀傷、流血、割傷。」

曾被選為「世界100位最性感女性第13位」

Kaya出生自英國,現年只有27歲,她曾在2010年獲選為「世界100位最性感女性第13位」。她是一名英國和巴西混血兒,一頭黑髮加上藍眼睛已夠搶眼,靚樣再加上迷人身材,讓她在演藝界有不錯的發展。

其實她早在14歲時已參演英國熱門青少年影集《Skins》一拍就拍足5年,而且當年她從沒有受過戲劇訓練,只是一次試鏡就被選上,可說是注定食這行飯。

Kaya的眼睛很大,輪廓也很標緻,她的眼神非常迷人。(kayascods/IG相片)

《移動迷宮》的「Teresa」深入民心

在《移動迷宮》系列中,Kaya飾演女主角「Teresa」,在云云男主角中,實在非常搶鏡。尤其是在《移動迷宮》第三集的發揮,更加令影迷深刻。她亦有份參演的《加勒比海盜:惡靈啟航》(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales),即《魔盜王》第5集,當時在戲中演出新角色「Carina Smyth」的她,甚至獲大讚表現完全蓋過尊尼特普(Johnny Depp)。

Kaya經常都在網上分享靚相,大曬好身材毫不吝嗇。除了事業發展順利,她的愛情路也很得意。2015年,她與美國男星Benjamin Walker結婚,產下一子後極速修身,身材仍然Fit到不得了,相信未來會在影視界看到Kaya更多作品。

