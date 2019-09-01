【絕世好Bra】劉青雲古天樂戴胸圍零綵排　成就全戲最爆笑一幕

港產片《絕世好Bra》由劉青雲、古天樂、劉嘉玲、梁詠琪主演，講述劉青雲和古天樂加入了一家世界級的胸圍公司，擔任首席設計師，務求在產品上能夠有突破性的發展。 而在《絕世好Bra》整套戲當中，無疑劉青雲和古天樂戴胸圍一幕必定是全戲爆笑之最！

古天樂從後攬住劉青雲的胸部。（《絕世好Bra》劇照）

戲中劉青雲和古天樂戴着一個根據他們體型設計的幾十磅的水袋，假扮成女人的胸部，再根據梁詠琪的旁述來戴上胸圍，當然兩個大男人雞手鴨腳又唔識戴，最終要互相幫忙才能成功扣好胸圍，當中笑料百出，當時梁詠琪讀白時同樣笑到不行，作為觀眾更一定會笑到「扯蝦」。

古天樂表示自己也很喜歡這場戲，他指出其實有想過那場戲要是剪一個NG Take一定會很好笑，一來大家沒綵排過、沒預備過，以最自然、最開心的方法去拍，會更能吸引觀眾去睇，以及令他們投入感更強。

劉青雲和古天樂兩人戴胸圍一幕勁好笑！（《絕世好Bra》劇照）

首先由梁詠琪旁白教導劉青雲和古天樂戴胸圍，劉青雲以水袋扮作胸部，古天樂則以矽膠胸墊代替，當然在整理時已經左跌水袋右跌胸墊，當劉青雲反手扣上胸圍扣足將近20秒都未成功時，古天樂都看不過眼出手相助，最後更請求劉青雲幫他扣好。不過至爆笑的可算是兩人成功戴好胸圍後，梁詠琪要求他們換埋下身蕾絲底褲，劉青雲一句：「邊到喺前面？」古天樂則一句：「咁嗰兩嚿嘢攝喺邊啊？」劉青雲再一句反問：「邊兩嚿嘢？」兩人即時爆笑收場！

古天樂表示自己沒有觸碰到梁詠琪的胸部，她更墊了許多厚墊，兩人拍得非常安心。（《絕世好Bra》劇照）

其實劉青雲和古天樂戴胸圍一幕其實只拍了2個take，在正片中主要是用第1個take的畫面，雖然兩人在拍攝前知道整個過程，不過就完全不知道會碰撞出怎樣的火花，所以在正片當中都會看到兩人有點尷尬又好想忍笑的畫面。

另外古天樂爆料指第一日在公司見到劉青雲其實好擔心，雖然自覺自己都算Cool，但竟然有人比他更Cool，因為他跟劉青雲打招呼時，完全被無視，好彩到後來真正拍攝時才發現劉青雲是個大細路，才拍出兩人戴胸圍最好笑的一幕。