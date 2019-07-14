【嚦咕嚦咕新年財】劉德華古天樂兄弟重聚　古仔︰5歲細路都識笑

因為《掃毒2天地對決》，好讓劉德華與古天樂重聚，宣傳上不時提及是繼12年前的《門徒》後再度合作。事實上，二人在《門徒》並沒有同場演出，要數真正有交流，應該是2002年的《嚦咕嚦咕新年財》，當中還飾演兩兄弟。 這部歷久常新，每逢過年都要睇一次的賀歲片，當中的對白更成為不少人的金句。兩位17年後重溫這部經典，又會憶起咩感覺呢？

劉德華與古天樂在戲中飾演兩兄弟，真係一齊共富貴。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

好彩我有兩個仔有一個生性

《嚦咕嚦咕新年財》中，劉德華及古天樂飾演兩兄弟，如何形容這兩兄弟呢？套用戲中飾演媽媽的黃文慧一句︰「好彩我有兩個仔有一個生性，好彩你俾心機讀書出人頭地，阿媽先有大屋住，阿媽好擔心你阿哥，不務正業，成日掛住打牌，唔知而家揸兜定瞓天橋底呢？」咁現實中，到底邊個俾心機讀書？邊個先係真正的麻雀大俠呢？

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古仔講起打麻雀，就感到很頭痛。（葉志明 攝）

劉德華︰「我會打麻雀但不擅長，細個住鑽石山時，有間士多租麻雀俾人打，但當時沒有學懂，反而是入行後因為拍戲才學。」拍完《嚦咕嚦咕新年財》，大家都認定華仔是麻雀大俠，現實中的戰績又如何？「冇喇，我好耐沒有打麻雀了！」

古天樂︰「我真係唔識打麻雀」

現實中的大佬沒有不務正業，認真工作，而在戲中不懂麻雀但運氣極好的古天樂，現實中又是否一樣？「我根本不懂，可能細個家中每逢星期六日，都有很多人打麻雀，每次都辟辟啪啪打到凌晨三四點，好像不用睡覺，導致我不太喜歡打麻雀。」原來這個角色設定跟真人一樣。

對於這部長青的賀歲片，逢過年都開箱重溫，媲美《家有囍事》，古仔也坦言是開心事。「我早前坐飛機返香港，鄰座位小朋友就是在看《嚦咕嚦咕新年財》。我奇怪飛機這麼多套戲，為何偏偏選這部？雖然他知道我坐他身旁，但我真的非常尷尬，他又看得哈哈大笑，我心想你識打麻雀嗎？得5歲大！不過作為演員，拍喜劇就是要大家開心快樂。」

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劉德華坦言對新一代來說，談起楊過會想起古天樂版本。（葉志明 攝）

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兩代楊過大俠

除了在《嚦咕嚦咕新年財》演兩兄弟，兩位更加是兩代楊過，曾隔空相遇。古天樂︰「這算是我第一部做男主角的劇，說真的，開拍前我沒有特意去翻看舊作，就是不想給予壓力自己。不過我是因為看過華哥版本的《神鵰俠侶》，才開始看金庸小說，所以當時接到這套劇本是好吸引。」

作為前輩，有後來者演同一角色，華仔表示沒有刻意去比較。「自己對不斷有人接棒演沒太大感覺，其實在古仔之後都有不少人演楊過。」華仔更謙稱時日太快，時下新一代當中，比較記得的應該是古天樂版本。你又記得邊個多啲？