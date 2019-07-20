【使徒行者2】古天樂變Tony Stark　高科技武器似史達工業出品？

由樂易玲、劉偉強監製，文偉鴻導演，張家輝、古天樂、吳鎮宇主演的動作電影《使徒行者2諜影行動》，鐵定8月8日上畫，而終極預告亦已上架。三大影帝要聯手找出來自跨國恐怖分子組織中的潛伏臥底，但過程中卻產生不少衝突和矛盾。到底3位會用咩方法呢？其中古天樂似乎想以高科技幫手。

古天樂在戲中是警察，要負責偵查全球臥底案件。（《使徒行者2諜影行動》劇照）

跨國臥底組織

拍臥底故事仲可以有咩新鮮感？如果話個臥底集團唔止全港，係跨國規模會唔會太誇張？今次《使徒行者2》就講有怖分子組織，一直把臥底潛伏在世界各地不同國家的重要政府機構內，角色不只警察與罪犯，面對嚴重的恐怖襲擊和衝突時，他們更發揮一定作用。



在終極預告中，觀眾除了看到多場大型的恐怖襲擊事件和槍戰場面外，導演亦再次把卧底情義貫穿整部電影。總督察程滔（張家輝 飾）與保安部警司井進賢（古天樂 飾）在行動中多次發生矛盾，到底是卧底故意外露還是人心難測？刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇 飾）又如何能夠找出真正的卧底？

呢句對白今日聽到真係另有一番滋味。（《使徒行者2諜影行動》預告片截圖）

３大設定似足Tony Stark

故事講搵臥底，但古天樂在造型上竟然似鐵甲奇俠的Tony Stark。除了一向的官仔骨骨，最緊要是副眼鏡，簡直係一睇就認得出處。

遙控炸彈

提起Iron Man，不少得會記得他用的高科技武器，在預告片中就見到有部私家車，旁邊可以發射連串的計時炸彈，而古仔亦只有手執盾牌撐住！邊個盾咁硬淨？係咪由美國隊長提供？

私人飛機代步

又除咗高科技，Tony Stark予人印象就係有錢，有大量嘅錢。所以在戲中見Tony坐飛機多過坐車，古仔亦一樣，今次仲請埋張家輝一齊坐，唔知機上有冇得整件蜘蛛衫？