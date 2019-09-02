【未來戰士、鬼眼】荷里活經典名片周年　《鬼眼》男孩變胖大叔

時光總在人們不注意中流逝，多部好萊塢經典名片今年都來到有紀念意義的特殊年分，包括兩集「捉鬼敢死隊」分別要慶祝35與30周年，「未來戰士」35周年，「真實謊言」25周年，「廿二世紀殺人網絡」與「鬼眼」都滿20周年。當年它們都曾讓主角風光一時，現在這些話題之星們又變成什麼樣了？

35年前的暑假，結合靈異、科幻與喜趣的「捉鬼敢死隊」在美國超級大轟動，接著紅到世界各地，5年後推出了續集，也許反應不若首集，第3集遲遲沒有下文，在其中一位主要演員Harold Allen Ramis去世後，經典組合永遠無法復出。3年前，「最爆伴娘團」編導演合作推出了女性版的「捉鬼敢死隊」，無論口碑或票房都令人失望。而現在原版「捉鬼敢死隊」片導演Ivan Reitman之子Jason Reitman編寫了全新續篇「魔鬼剋星2020」，前兩集多位主角回歸助陣，老影迷視為比女版更正宗的續集，熱切期待明年的上映。

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35年前也是「未來戰士」與全球觀眾見面的時刻，當年不具備知名度的詹姆斯卡麥隆一戰成名、迅速崛起成了荷里活大導，向來演正義英雄的Arnold Alois Schwarzenegger改扮反派機器人，竟比正派男主角Michael Connell Bieh更為走紅，儘管James Cameron在完成了續集後，第3到5集由於合約關係無法參與、整個片集愈發走樣，今秋他再以監製、編劇之資推出「未來戰士：黑暗命運」，Arnold Alois Schwarzenegger和女主角Linda Carroll Hamilton雙雙回歸，雖從昔日的猛男美女變成銀髮伯伯、阿姨，老影迷還是很開心。

Arnold Alois Schwarzenegger與James Cameron幾度攜手，間諜動作喜劇「真實謊言」也曾有極佳票房，Arnold Alois Schwarzenegger和演他妻子的Jamie Lee Curtis稍早亦曾重逢、合照，讓觀眾感嘆1/4世紀就這樣過去，大家盼了很久的續集會推出嗎？恐怕只能問老天爺。Keanu Charles Reeve「廿二世紀殺人網絡」則在暑假以數位修復版的面貌，重新回到戲院，儘管已經20年，他的外表沒比當年變化太多，電影公司順勢宣布第4集確定籌拍，女主角Carrie-Anne Moss也會回鍋。

同樣20年的「鬼眼」，曾經震驚影壇的天才童星Haley Joel Osment卻成了臃腫、變形且不少負面新聞的胖大叔，令人憐愛的模樣只能存在觀眾的回憶。

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