【Birds of Prey】「小丑女」身材走樣？　瑪歌羅比新劇照露肥腩

由瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的「小丑女」Harley Quinn將會推出外傳《猛禽小隊》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)），下星期更會有首條預告面世，此外近日在網上流出部分全新的劇照，引起粉絲討論！

由瑪歌羅比主演的《Birds of Prey》預告將會在《小丑回魂2》播映前播出。（Sergio-EL Twitter圖片）

同樣是由華納兄弟發行的《小丑回魂2》將在下週美國上映（9月12日香港上映），有指官方將會在《小丑回魂2》播映前播出《Birds of Prey》的最新預告，由於《Birds of Prey》的預告短得只有40秒，有粉絲嫌時間太短，急不及待想看到更多有關畫面！

而在網上流出的《Birds of Prey》劇照，除了有色彩豐富的「小丑女」，粉絲們更可看到Jurnee Smollett-Bell的「Black Canary」、Mary Elizabeth Winstead的「Huntress」以及由Ewan McGregor扮演的反派「Black Mask」，更令人值得注意的是可在沒有面具的情況下看到他的真面目，讓他看起來更像一個普通人，跟「Black Mask」形成很大的對比。

雖然到目前為止對《Birds of Prey》的資訊並不多，我們大概知道「蝙蝠俠」不會出現，「小丑女」會跟「Huntress」和「Black Canary」組隊合作，保護Cassandra Cain免受「Black Mask」和他在葛咸城的同黨傷害。另外，《殺神John Wick 3》的導演Chad Stahelski亦會加入《Birds of Prey》，幫助重拍一些動作場面，使電影畫面上呈現出更強烈的效果。

瑪歌羅比似乎有發福的跡象？（Sergio-EL Twitter圖片）

流出的劇照中「小丑女」不算非常性感，跟早前流出的全身照造型一樣，同樣穿上粉紅色半截背心，金色的露肚吊帶工人褲。照片中的「小丑女」面容扭曲地舉起手中的錘，令她的肚腩意外外露，對比以往的照片瑪歌羅比似乎有些少微胖的跡象，加上較早前片場的照片拍到瑪歌羅比微微彎腰已經露出腰間贅肉，對比起《自殺特攻：超能暴隊》中的她的確發福了不少。

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