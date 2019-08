【Birds of Prey】「小丑女」身材走樣？　瑪歌羅比新劇照露肥腩

由瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演的「小丑女」Harley Quinn將會推出外傳《猛禽小隊》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),下星期更會有首條預告面世,此外近日在網上流出部分全新的劇照,引起粉絲討論!