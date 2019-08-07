印度成人片女星從良拍戲　意外令無辜男日接過百通電話

印度電影《Arjun Patiala》最近成為網上熱話，並非因為劇情有幾精彩、演員有幾出色，而是因為一個電話號碼以及客串演出的前成人電影女星Sunny Leone。

Sunny Leone演成人電影而聲名大噪，從良後在Bollywood發展不俗。（電影劇照）

現年38歲的Sunny Leone，本名為Karenjit Kaur Vohra，是於加拿大出生的印度人，並擁有美國國籍。2001年起，Sunny Leone為多本成人雜誌拍裸照，兩年後更與成人電影公司簽約，正式成為成人電影演員，一拍就拍足10年，直至2013年8月宣布引退。

相信Sunny Leone都冇諗過，咁多人想打電話俾佢。（Sunny Leone Instagram）

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成為成人電影演員後，Sunny Leone於2008年起開始演出主流電影，其實更早前已有Bollywood導演邀請她回印度拍戲，但她開價百萬美元片酬而嚇窒對方，直至2012年才首次演出Bollywood電影，脫離成人電影圈後，Sunny Leone在印度發展得更順風順水。

Sunny Leone回印度發展後，都有不少性感演出。（電影劇照）

最近Sunny Leone客串演出電影《Arjun Patiala》，戲中有一幕是她給予其他角色一個電話號碼。以往電影中出現的電話號碼，通常都是沒人使用的空殼冧巴，但Sunny Leone所說出的，竟然是一名普通男子所使用的號碼，而她的粉絲看過電影後就慕名而Call，日日打爆該名無辜男的電話。

Sunny Leone電影演出

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無辜男受訪表示，自從《Arjun Patiala》於上月26日上映後，他每日收到100至150通電話，除了要求與Sunny Leone約會外，甚至有人大講咸濕內容，令無辜男大感騷擾，至30日終於忍唔住報警求助，仲話要告上法庭，而Sunny Leone得悉事件後，公開向無辜男道歉，並指自己不是故意的。