【小魚仙】擁波多黎各血統男星　向迪士尼自薦做王子︰我可以唱歌

迪士尼（Disney）真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）未開拍已經波折重重，早前落實由非裔美國歌手Halle Bailey飾演女主角Ariel，可惜Harry Styles辭演Prince Eric一角，如今竟然引出一名男星向迪士尼自薦要做王子，更直接在Twitter上標記迪士尼的帳號和有傳將會飾演Ursula的Melissa McCarthy。

目前只得Halle Bailey確認演出《小魚仙》Ariel。（Halle Bailey IG圖片）

該名男星正是美劇《13 Reasons Why》的主演Christian Navarro，當他知道Harry Styles辭演後，他早前在Twitter寫下了︰「我聽說Harry Styles不演Prince Eric，其實我可以唱歌，黑色小魚仙和拉丁美洲王子……」似乎恨做王子恨到發燒。

Christian Navarro雖然在Twitter標記了Melissa McCarthy，而Melissa McCarthy也長期被跟Ursula的角色連到在一起，但官方從未就此作出確實的回應。有迪士尼相關人事透露，其實曾經有人向Christian Navarro這位後起之秀伸手，曾經有進行過面試。

Christian Navarro在Twitter上標記了傳出會演出Ursula的Melissa McCarthy。（accessinline.com圖片）

Christian Navarro向迪士尼自薦做王子Prince Eric。（Christian Navarro Twitter截圖）

今日（4日）Christian Navarro再轉發自己在8月中的帖文，發表有關《小魚仙》的言論︰「我不知道其他帖子如何，不過我知道迪士尼有看到這篇，看到你的支持和致電我的團隊。他們想看到我能做些甚麼，我已寄出影片，祈求好運，來一起締造歷史吧！」最後他更投其所好，附上一句「i love you 3000」、「Prince Eric」和「The Little Mermaid」等hashtag。

有粉絲指出Christian Navarro身高不高，不太符合王子形象。（Christian Navarro IG圖片）

此乃放風測試？

到目前為止，只知道Ariel一角由Halle Bailey演出，早前公布這個消息時令粉絲們措手不及，且大多數人都不喜歡這個決定。其實許多演員在社交媒體上算不上很活躍，但當他們有機會參演如迪士尼翻拍《小魚仙》這類型大製作時，迪士尼會選擇讓他們在網上先放風，趁機聆聽廣大粉絲是否接受由Christian Navarro來擔任如此重要的角色，免步此後塵。另外迪士尼沒有在上週舉行的D23 Expo上，進一步確認任何演員的最新消息。

粉絲不希望《小魚仙》變成惡搞版的喜劇。（Christian Navarro IG圖片）

網民勁Mean︰「小魚仙是黑色，Prince Eric可以矮？」

不過就粉絲在Christian Navarro的留言可見，其實大家都對這位人選不太滿意，包括「天啊，你能唱歌？」、「我們要差不多紅的明星」、「我喜歡多元化，但對不起我需要Harry Styles」、「要不拍《公主與青蛙》」、「所以小魚仙是黑色，Prince Eric可以矮？」等等留言，有網民更指出「要是Halle Bailey飾演Ariel，Christian Navarro飾演Prince Eric，這應該是惡搞版《小魚仙》，會是一套喜劇。」