【小魚仙】傳真人版王子由Harry Styles飾演　網民：個酒窩最似

迪士尼真人版電影陸續有來，而早前已宣布會開拍真人版的《小魚仙》(The Little Mermaid)，女主角「人魚公主」以及多個角色已經有定案。 近日，有外國媒體報道指「Prince Eric」這位王子，將會由Harry Styles擔任，消息一傳出，令不少影迷都相當興奮。

迪士尼早前已宣布會開拍真人版的《小魚仙》(The Little Mermaid)。（《小魚仙》動畫圖圖片）

迪士尼近年陸續將經典動畫，改編成真人版搬上大銀幕，早前迪士尼宣布會開拍真人版《小魚仙》(The Little Mermaid)，亦公布了多個角色選角。當中，19 歲美國女歌手Halle Bailey將會演出「人魚公主」，引起不少爭議，有網民覺得Halle版的黑人人魚公主，與原本是紅髮白皮膚的美人魚形象差大遠，大呼「回憶崩壞」，但都有影迷表示，期待看一個全新版本的《小魚仙》。



早前迪士尼已落實由曾經主演《凸務MADAM》(Spy) 的Melissa McCarthy，飾演戲中擁有八爪魚下身的反派女巫Ursula。常伴在「人魚公主Ariel」身邊的好友珊瑚魚Flouder及海鷗Scuttle，有指就會分別由《奇蹟男孩》（Wonder）的童星Jacob Tremblay和《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的亞裔饒舌歌手Awkwafina飾演。

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睇中Harry Styles唔至因為佢個樣

據外國媒體《The Hollywood Reporter》報道，迪士尼正與Harry Styles洽談演出「Prince Eric」真人版角色的細節。現年25歲的Harry Styles是英國偶像組合One Direction的成員，有音樂才華，在全球亦很有人氣。

據知，迪士尼睇中邀請Harry Styles演出王子一角，當然其中一個原因是他五官標緻、身高183cm、擁有一頭濃密曲髮，跟「Prince Eric」真的挺相似。另一主要原因是因為Harry Styles本身就是唱得之人，所以迪士尼相信他跟女主角Halle Bailey將會在音樂方面擦出很多火花，能演好《小魚仙》這作品。

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網民反應兩極︰「男女主角襯咩？」

《小魚仙》將會在2020年開拍，雖然現階段還未確實Harry Styles是否會落實演出「Prince Eric」，但已令不少網民相當關注，有網民就覺得Harry演出這角色簡直是絕配，大讚他真的很完美，「很適合！個酒窩最似！」又表示很期待他在戲中發揮演技兼唱歌。不過亦有粉絲覺得Harry跟女主角Halle不合襯，覺得Halle版的公主不夠美。

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雖然Harry Styles不是演員出身，但他曾在2017年的《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中飾演Alex一角，當時的表演亦備受讚賞。據知他更是擊敗了過百個候選人才成功獲得這角色，加上他唱功都出色，相信對於要演出「Prince Eric」，也難不到他吧！

不如先聽聽Harry Styles唱歌：