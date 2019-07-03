【詭娃安娜貝爾3】Annabelle真身曝光　華倫太太：我不會直視它！

詭娃安娜貝爾在2013年的《詭屋驚凶實錄》已經跟影迷見面。之後由於外貌夠恐怖，所以翌年就獲得獨立電影機會，讓大家了解安娜貝爾的由來。戲中紮孖辮，長相非常怪異的安娜貝爾在現實生活中，其實只是一個普通的Raggedy Ann布娃娃。它的由來跟《詭娃安娜貝爾》及《詭娃安娜貝爾：造孽》所描繪略有不同。如今，是時候再次認識安娜貝爾。

《詭娃安娜貝爾》來到第三集，究竟華倫夫婦女兒Judy跟她的朋友如何逃出險境。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

由《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）衍生的《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）不經不覺來到第三集《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home），相信大家對這隻恐怖洋娃娃的事跡略有所聞。從預告可見，華倫夫婦對它都有特別「待遇」，除了找來神父協助外，還把它放在祝聖的玻璃櫃入面保管。對於詭娃安娜貝爾恐怖容貌，相信不少觀眾都不敢直視。可是，它的原型卻是一隻非常可愛的布娃娃。

華倫太太今集再次面對詭娃安娜貝爾。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

布娃娃手腳時會郁動

據華倫夫婦表示，這隻布娃娃其實是護士學生Donna的母親，在1970年時送給女兒的生日禮物。據了解，這隻布娃娃一開始沒有發生不尋常的事，而Donna對於母親送給她的這份禮物都非常歡喜。有指她還會為布娃娃打扮，儼如大姐姐照顧小妹妹一樣。可是，Donna及室友Angie不久後發現布娃娃有異樣，據了解，布娃娃的手腳有時會動，並在不同的房間出現，可是Donna及室友Angie均指沒有移動過它。

Annabelle原型，原來是 Raggedy Ann布娃娃。（one_horror_universe 圖片）

之後愈來愈多古怪事發生，它還向Donna及Angie留下訊息。在電影中出現的「Miss Me」訊息，據Donna及Angie指出原來是真有其事。Donna及Angie表示，自從這隻布娃娃來到，不時出現用鉛筆書寫的羊皮紙紙條，但家中一向沒有羊皮紙。至於電影為了表達出小孩的稚氣，則改用蠟筆代替。

Miss me字句又再出現在《詭娃安娜貝爾：回家》，但原來真實都有出現。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

原型其實好可愛

某天，Donna回家後發現布娃娃手上有血跡，而這些血跡並非來自Donna及Angie，而是來自布娃娃本身。兩人終於正視此問題，並急向靈媒求助。據當時該靈媒表示，一個名叫Annabelle Higgins的7歲小女孩在這地方被謀殺，而她生前住在這裡。之後這裡改建，但Annabelle Higgins的靈魂仍然在此遊蕩。它見到Donna媽媽帶了布娃娃來找Donna，於是附身在這個布娃娃身上。當時它還和Donna及Angie表示沒有惡意，只想跟她們玩。

Donna在Annabelle的右手戴上了一隻手鐲。（Gravity Media Productions 圖片）

可是一切都是假象，恐怖的事件沒有停下來。某天，Angie的男友Luu得知這個布娃娃被附身，於是叫她們丟掉它，但Donna及Angie不願意。某天早上，Luu與Angie突然聽到Donna房間發出巨響，兩人查看後，發現Donna不在房，只有布娃娃在地上。不久後，Luu胸口感到劇痛，並出現抓痕，血從傷口滲出。這刻，他們終於求助專家協助，輾轉間找到華倫夫婦幫手。而在現實中，華倫夫婦並沒有把它放在玻璃櫃內，而是放在一個木櫃內，但跟電影一樣，有警告字句，並用「The Demonic」把它封印。最後，華倫太太曾指出「Annabelle是這裡最邪惡的東西，我不會直視這個布娃娃，因為她做過太多害人的事了。是的，她就是詭娃安娜貝爾（Annabelle Doll）。」