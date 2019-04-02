【復仇者聯盟】安祖蓮娜祖莉參演全新超英片？　演嘅角色竟然係…

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）可能以《The Eternals》一片正式加入這個壯闊的Marvel電影宇宙（MCU）。就算幾週後即將上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將為MCU的第三階段劃下句點，但這個持續擴展的電影宇宙第四階段已漸成形。

我們都知道《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將會成為全新故事階段的開端，而Marvel Studio更計畫着多部全新電影作品，其中當然也包含了《The Eternals》。

《蜘蛛俠：決戰千里》為MCU第四階段打頭陣。（劇照）

安祖蓮娜祖莉參戰Marvel電影宇宙

據傳改編自Jack Kirby創作漫畫的《The Eternals》電影，將會是MCU中時間軸跨越千年以上的作品。本片將由華裔導演趙婷（Chloe Zhao）執導──她原本也是《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影的導演人選之一。

趙婷導演自去年起便投入《The Eternals》電影計畫工作，而本片也持續發展中，因此去年開始便有許多角色相關的消息不斷流傳。現在我們終於知道，哪位國際巨星將成為本片的第1位重要演員。

安祖蓮娜祖莉自《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）後以幕後工作為主。（劇照）

根據《The Hollywood Reporter》的消息，安祖蓮娜祖莉目前正在洽談演出《The Eternals》，雖然我們還沒有關於她將演出哪位角色的消息，但這位曾抱得奧斯卡小金人歸的女演員，對於本片來說，都將成為一個壯麗的開端，這也是安祖蓮娜祖莉首次演出超級英雄漫畫電影。而在她決定加入MCU之前，最近也在《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）與迪士尼再度合作。

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Marvel超級英雄電影的全新嘗試

多年來，我們看見安祖蓮娜祖莉的演藝生涯峰迴路轉，她演過從浪漫愛情片到動作片等各式各樣類型的電影，並在攝影機前面表現出充滿張力的亮麗演出。而安祖蓮娜祖莉近年也漸漸轉往導演與監製等幕後領域發展。雖然《The Eternals》並不會成為安祖蓮娜祖莉在幕後親力親為那樣的作品，但讓這位女神級的荷李活女星加盟演出MCU超級英雄電影，對Marvel來說絕對是一件大事，她的銀幕魅力也絕對能為《The Eternals》產生更多吸引力。

既然安祖蓮娜祖莉正在洽談演出《The Eternals》一片，若她真的參戰MCU的話，大家最好奇的問題，想必就是她將飾演哪一位角色？先前傳出的本片相關角色中共有4位女性角色，但其中似乎只有3位較適合由安祖蓮娜祖莉來詮釋，那就是Sersi、Thena以及Elysius。

左起：Sersi、Thena、Elysius。（Marvel）

安祖蓮娜祖莉將會是《The Eternals》的誰？

漫畫中，以藝人身分活躍在人類社會的Sersi是《The Eternals》的要角之一，而安祖蓮娜祖莉是傳出即將參演本片的首位演員，所以由她來飾演這位重要角色似乎也十分合理。然而，由於MCU的電影發展特性，系列的主要角色可能會讓安祖蓮娜祖莉連續演出好幾部相關電影，這代表她將要花費許多時間參與拍攝。

而像是Thena或是Elysius這類的角色，戲份可能會稍微少一些，但同時也能在系列電影中長期出現，所以如果安祖蓮娜祖莉有意加入MCU，但又希望能保有較為彈性的拍攝計畫時，這些角色似乎也是挺合適的選擇。

「姐姐我很忙的……」（設計對白）（劇照）

無論最後安祖蓮娜祖莉將演出哪位角色，這位女神的資歷已證明了她的實力，讓她成為《The Eternals》選角計畫的絕佳開端。目前也有消息指出，Marvel有意藉本片向觀眾介紹一位首度公開出櫃的男性同志要角，再加上如此豐富的角色陣容，安祖蓮娜祖莉的加入或許只是MCU眾多全新嘗試的其中之一，而更多本片相關的消息決策都將在接下來的幾個月內完成。

《The Eternals》預計自今年秋季正式開拍，而上映日期目前暫定為2020年底。

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