【大叔的愛】重溫劇集六大經典位　浴室咀嘴都唔夠呢幕sweet

日劇《大叔的愛》叫好叫座，掀起過一番熱潮，但劇集只是得7集，不少粉絲都覺得「到喉不到肺」。今年迎來電影版《大叔的愛 : LOVE or DEAD》，故事建基於劇集，由三角戀發展成五角戀，已夠令大家興奮。電影早前更來到香港拍外景，相信本地觀眾會睇得更投入。

今次由三角戀變五角戀，應該關係更複雜。（《大叔的愛 : LOVE or DEAD》劇照）

劇集《大叔的愛》紅遍全球，在劇集播映期間3度奪得Twitter全球熱搜No.1，而劇集亦大受一眾香港觀眾愛戴。劇集講述辦公室hehe戀情，故事主要圍繞春田田（田中圭飾）、阿牧（林遣都飾）以及部長（吉田鋼太郎飾）之間的戀情。

劇集當中有不少令劇迷深刻的場景，例如，部長鼓起勇氣跟春田田告白，這位「少心女大叔」是否與春田田修成正果揭盅前，此劇不少粉絲可能都會「翻煲」過往多集的深刻場景，當中一定不少得部長在夜幕下向春田田告白，這位少女心部長，背後爆發那些心心散景；春田田與阿牧在浴室咀嘴的一幕；部長坐在椅子上，春田田為他穿起鞋子的情景等等。

春田田經常與由細玩到大的荒井千鶴（內田理央飾演）尋求意見，分享點滴。（《大叔的愛 : LOVE or DEAD》劇照）

幾位大男生示愛、約會，被拒絕等，男男之間暗藏的少女心，絕對讓大家看得心動更難以忘懷。趁電影版《大叔的愛 : LOVE or DEAD》上映在即，不如回顧一下劇集的精彩必知內容，入場看電影前溫一溫書，睇戲時大家便能更理解幾位角色的關係！

兩位一起出外拍拖，非常sweet！（《大叔的愛》劇照）

《大叔的愛》6件你一定要知的事：