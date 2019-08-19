《星願》難得港產純愛電影　重溫19歲張栢芝的盛世美貌

1999年上映的《星願》，找來當年還是新人的張栢芝，搭配憑一曲《心太軟》於香港爆紅的任賢齊，上演一場感動人心的人鬼戀，賺下不少觀眾的熱淚，成為港產片史上難得的純愛經典。 不知不覺這部電影已上映20周年，原來年前曾有消息傳出，電影公司籌備開拍續集，不單原班人馬回歸，仲連片名都改埋！

19歲的栢芝實在無敵。（電影截圖）

1998年，從澳洲留學回港的張栢芝，接拍陽光檸檬茶廣告而爆紅，電影公司紛紛向她招手，她不單獲周星馳欽點做《喜劇之王》的女主角，亦接拍了由馬楚成執導的《星願》，憑護士「秋男」一角勇奪第19屆香港電影金像獎最佳新演員，以及獲提名最佳女主角，獻唱的主題曲《星語心願》亦獲得最佳原創電影歌曲獎。

初出道的栢芝，演戲相當有感染力。（電影截圖）

《星願》講述失明及失語的「洋蔥頭」（任賢齊飾），在一間醫院工作期間，認識了美麗又善良的秋男，二人漸生情愫，洋蔥頭鼓起勇氣約會秋男並表白，可惜赴約後遭遇交通意外身亡。洋蔥頭死後在北極星獲天使判官實現一個願望，他選擇了回到地球與秋男見面，但條件是5日後必須離去，並不能透露自己是洋蔥頭。

回到人間的洋蔥頭換上另一個身份接近秋男，起初秋男對他甚有戒心，後來漸漸在他身上找到洋蔥頭的影子，終於在第5天的晚上，秋男認出身邊的洋蔥頭，二人終於走在一起，可是又要面對分離。

重溫《星願》張栢芝

+ 10 + 9 + 8

初出道的張栢芝有多美已不用多說，當年她更被喻為「翻版林青霞」。《星願》是她接拍的第二部電影，雖然只是新人一名，但演技相當純熟又自然，既可應付《喜劇之王》的妓女角色，又能演出失去愛人的楚楚可憐。《星願》的故事雖然不新鮮又較煽情，但勝在不俗氣，張栢芝的表演足以撐起整部電影。

前兩年張栢芝與任賢齊重演《星願》秋男與洋蔥頭分離一幕。（影片截圖）

當年不少觀眾都被結局感動得流下熱淚，張栢芝一邊痛哭一邊指罵任賢齊不願意承認自己是洋蔥頭，倔強又可憐的樣子，成功牽動觀眾的情緒，最後二人相擁迎接分離，讓悲傷帶到最高點，張栢芝的演出證明她是個天賦十足的表演者。

在網站「豆瓣電影」上有《星願》續集的介紹，仲定名為《十一天零一夜》，但至今不了了之。（網站截圖）

當年《星願》拿下1200萬票房，以愛情文藝片來說，成績相當不錯，亦成為港產片史上的一部經典。年前曾有消息傳出，將開拍《星願》續集《星語心願之十一天零一夜》，導演馬楚成更堅持再次起用張栢芝，不過很多影迷覺得她太多負面新聞，已經失去秋男的氣質，而這部續集至今已不了了之。