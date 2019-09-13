【Anna】蘇聯明星間諜Olga Chekhova傾國傾城　希特拉都成功迷倒

法國大導演洛比桑（Luc Besson）一向擅於拍攝以女特工間諜為題材的電影，繼2014年的《LUCY：超能煞姬》（Lucy）後，他為影迷帶來全新自編自導作品《Anna》。 以特工間諜為題材的電影歷久不衰，皆因在歷史上，確有不少著名間諜的故事，可以讓導演及編劇借鏡，當中以蘇聯最為顯著。曾經有一位叫Olga Chekhova的女間諜，就連希特拉都拜到她石榴裙下。究竟她有什麼過人之處，能讓希特拉如此著迷。

法國大導演洛比桑帶來全新自編自導女特工間諜作品《Anna》，同樣以90年代蘇聯做背景。（《Anna》劇照）

史坦尼斯拉夫斯基學生

這位讓當年德國民眾，甚至希特拉神魂顛倒的蘇聯女間諜名為Olga Chekhova，其人生堪稱傳奇，皆因她曾是著名舞台導演兼演員史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski）的學生。影迷熟悉這位大師要多得周星馳的《喜劇之王》，因為戲中主角尹天仇喜愛閱讀《演員的自我修養》，而這本書正是他的代表作。另外，Olga Chekhova又曾與著名演員Michael Chekhov結婚，並育有一女Ada Tschechowa，而女兒繼承母親衣鉢，成為演員。可惜，最終因空難離世，終年49歲。

除此之外，Olga Chekhova是克里姆林宮的秘密特工，還派到納粹德國刺探情報，最終還在當地發展演藝事業，成為希特拉最喜愛的女演員。

在歷史上有不少有名的間諜故事可以讓導演及編劇借鏡，拍出優秀的特工間諜電影。（《Anna》）

Olga Chekhova傳奇一生要從其丈夫Michael Chekhov說起，而所有事因一場講座開始。據外國傳媒《rbth》報導，在1914年，當時17歲的她在出席莫斯科藝術工作室的講座，而她在這場講座中，被選中參演慈善表演《哈姆雷特》（Hamlet）。當時Olga Chekhova飾演Ophelia；而Michael Chekhov則飾演哈姆雷特。兩人一吻定情，Olga Chekhova向Michael Chekhov說：「我們現在必須結婚。」在1914年，二人便在一條小村莊秘婚，可是婚姻只維持3年，而離婚當年卻迎來十月革命。之後在1917年至1920年間，她的演藝事業停滯不前。

究竟Olga Chekhova是否蘇聯的間諜，至今仍然是一個謎。（網上圖片）

洗腦電影女主角

終於，她在1920年決定外闖。當時22歲的Olga Chekhova從蘇聯搭火車到維也納，再轉到柏林定居。在異國尋找新生活的Olga Chekhova，很快就迎來新轉機。1921年獲著名默劇導演F. W. Murnau垂青，演出她首部默劇作品《The Haunted Castle》（古堡驚魂）。之後，便成功從默劇電影轉型至有聲電影，並在上世紀30年代，成為納粹德國最耀眼的明星，獲希特拉青睞，從此成為納粹宣傳電影中的王牌主角。Olga Chekhova的風頭可謂一時無兩，據當年納粹黨國民教育與宣傳部部長Joseph Goebbels的日記形容︰「Olga Chekhova是一名迷人的女子」。

有指Olga Chekhova受史太林及貝利亞指示，埋希特拉身以獲取更多訊息。（網上圖片）

然而希特拉千算萬算都想不到，Olga Chekhova竟是蘇聯派來的間諜特工。據英國作家Roger Moorhouse的《Killing Hitler》描述「Olga Chekhova是受到史太林及貝利亞（Lavrentiy Beria）指示，埋希特拉身以獲取更多訊息，從而能讓蘇聯特工殺死希特拉。

Olga Chekhova參與的電影作品共有138部，當中包括演員、導演、監製及配樂等工作。（IMDb 圖片）

至於Olga Chekhova是何時成為蘇聯間諜特工呢？

據了解，Olga Chekhova兄長原本是沙皇的一名軍官，但因十月革命後，其兄長轉投效忠蘇聯，並加入蘇聯情報機關，負責監控逃到德國的沙俄餘孽。於是Olga Chekhova獲委派到德國刺探情報。有部分報道甚至認為，Olga Chekhova是蘇聯反間諜特別行動「施密爾舒」的首腦。

Ada Tschechowa及Olga Chekhova（右）兩母女。（IMDb 圖片）

直到蘇聯攻陷納粹德國，希特拉一直都不知道Olga Chekhova是間諜。最後Olga Chekhova獲史太林親自接見，並向她頒發列寧勳章。之後，Olga Chekhova還在德國繼續其演藝事業。雖然當時不少報道稱她為「推翻希特拉的間諜」，然而她在接受傳媒訪問時，一直否認曾與蘇聯特工機構合作過。直到1980年，她帶著這個秘密離世，終年82歲，結束其傳奇人生。

德國導演Walter Janssen與Olga Chekhova出席Göttinger電影節。（網上圖片）