【EXIT：極限逃生影評】曹政奭攀石拯救世界　證懷才不遇是偽命題

生活好難，逃命更難！勇男（曹政奭 飾） 大學時期參加攀山部，是社團中的菁英份子。然而畢業後的他就職不順，每日在家中都要睇屋企人的臉色。在母親的70歲壽宴當天，勇男遇到了多年未見的社團師妹義珠（林允兒 飾），在尷尬的情況下，宴會廳突然煙霧瀰漫。下一瞬間，整個首爾市都被有毒氣體壟罩，陷入危機！面臨這生死關頭的情況，勇男與義珠決定運用在大學社團時所累積的體力和技術，帶領身邊的人逃出這場始料未及的災難中…

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《EXIT：極限逃生》（엑시트）或許可以說是近期我看過最滿意的電影了，該怎麼去形容呢？我認為它確實滿足了來觀賞這部電影的觀眾。因為無論你是被哪些賣點吸引來看的，它都能夠在吸引你的這個部份做得完美，想睇搞笑情節？刺激的逃生場面？想看主角如何脫胎換骨？都有，這部戲滿足了上述甚至更多你入場的條件，這是我認為《EXIT：極限逃生》最正的地方。

劇情的部分相當簡單，重點是整個過程非常正。從男主角一開始糟糕透頂到經歷一整個逃脫的過程，他證明了自己並不是其他人眼中的那樣沒用，這個改變正是故事最成功的地方。雖然本片是商業片，但必須要有很棒的設計才會達到效果。勇男的轉變很成功，都與劇中出現的事情環環相扣着。看似沒有用的攀岩，在劇中巧妙了利用這個點來製造出一件只有他才能做到的事，而且也安排他先讓家人搭上直升機離開，讓他的性格更形立體化。

雖然勇男在別人眼中是個冇用的Loser，但卻是個善良，以家人為重的好人，誰會不喜歡這樣的主角特質呢？再來就是他心儀的對象義珠，也因為勇男在逃亡的過程中不斷地保護她，帶着她成功地逃離毒氣的攻擊，義珠也在結尾願意給他一個機會，這不正是勇男成功的做出一個改變嗎？除了改變其他人對他的眼光之外，也成功讓心儀對象對他看法有所改變，同時獲得了滿滿的信心！

真要說好看的地方，就在於編劇在設計劇情時沒有浪費太多的資訊，只要有出現過的資訊基本上都一定會與劇情的每個地方有關聯性。這種環環相扣的設計方式會讓觀眾很有成就感，讓觀眾記得前面方式的事情去對應後面所發生的事情，你會明白為什麼主角會遲疑，用最直白的方式理解，就會演給你看。

劇情的部分相當簡單，重點是整個過程非常正。從男主角一開始糟糕透頂到經歷一整個逃脫的過程，他證明了自己並不是其他人眼中的那樣沒用，這個改變正是故事最成功的地方（《EXIT：極限逃生》劇照）

雖然電影的表現手法沒有探討太多心靈層面略嫌簡單，好處卻是非常容易理解和咀嚼，這正是我喜歡這部電影的其中一個地方。而重要的反派在一開始就死了，所以這也表示主角不會在後半段有與反派有交集，這正是典型災難片的樣子（你看過天災之後男主角與大自然對決的橋段嗎？）《EXIT：極限逃生》或許可以說是運用了老掉牙的套路，但在這套路之中，不管是人設或劇情設定的發揮都是以極大化呈現，非常簡單純粹，好睇在就是這一點。

總結《EXIT：極限逃生》，災難與喜劇結合的滋味被調和的相當完美，不愧是擅長說好故事的韓國電影，可以說是一齣光看簡單的劇情與設計就能令人滿足的好戲。

片名：EXIT：極限逃生 導演：李尚根 演員：林允兒、曹政奭 類型：喜劇、動作 年份：2019 片長：103分鐘 推薦：8分

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