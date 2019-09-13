【EXIT：極限逃生】曹政奭為撇廢青之名上前線　成功追到少時潤娥

韓國災難喜劇電影《EXIT：極限逃生》現正香港上映中，由人氣偶像組合少女時代成員潤娥（又譯：允兒）和曹政奭主演，故事講述潤娥和曹政奭都是攀登能手，城市中突然其來傳來一陣陣致命的不明氣體，吸入後數分鐘即會死亡，要生傳下去必須「Full Gear」全副武裝上陣，才能在這場浩劫之中生存下去。

《EXIT：極限逃生》由潤娥和曹政奭主演，兩人在戲中本來一個是「廢青」，一個是高級餐廳副店長，但當災難殺到埋身都要上陣出力！（劇照）

曹政奭飾演一名暗戀潤幾娥多年的「廢青」，特意在母親70大壽時，在潤娥工作的地方設宴，其後突然有人在樓下釋放致命氣體，令他們困於大樓之中，每分每秒都受到毒氣的威脅，更需要攀上高處等待直升機的救援。

災難殺到埋身「廢青」曹政奭都不再「廢青」。（《EXIT：極限逃生》劇照）

《EXIT：極限逃生》曹政奭和潤娥由頭包到落腳，防毒面具令香港人更有感受。（劇照）

然而《EXIT：極限逃生》中，看到防毒面具、膠紙、擴音器、手套和閃光燈等等物件，即時又令人聯想起近日香港的示威活動，在香港的抗爭裝備於戲中同樣成了潤娥和曹政奭的逃生必須品。

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