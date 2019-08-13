《搶錢大屍殺》影評：人類、喪屍世紀和解勁荒誕　原來都係錢作怪

喪屍題材的電影，向來都被認定為是另類片種（甚至是Cult片）的類別，亦是不少影迷喜歡追看的類型電影。《搶錢大屍殺》（기묘한 가족 ）以驚慄元素配以喜劇的格調包裝，不時也會出現驚喜的情節，展現出電影的獨特風格和特色，讓觀眾投入於觀影的過程之中。是夜觀看這部由南韓導演李珉才首部執導的劇情長片，有別過往觀看的喪屍電影類型，不乏黑色幽默趣味，突顯出導演的個人風格。《搶錢大屍殺》荒謬幽默的劇情，顛覆類型電影格局，演員表現收放自如，素材豐富，創意十足。

《搶》片故事講述韓國藥廠被爆招攬大批人士進行試藥實驗，然而當中出現問題，令試藥的人士遇到嚴重的意外，變成了喪屍。為了隱瞞事實，惟有把喪屍匿藏在藥廠外的空地。一天晚上，其中一隻喪屍逃走，走到附近的老人院，刻下把正在玩牌的朴大霧咬傷，正當他以為自己會變成喪屍之時，反而卻變得年青，令其他人感到意外。後來，喪屍走到大霧的家，女兒卜翠對他產生好感，更把他改名叫屍朗，縱使大霧一直沒有事情發生，但是大子澤佢與二子澤佳則一直擔心屍朗會否襲擊他們，然而大霧更把他那「回春」的情況推銷給其他長者，於是便成為了他們的生意。一天，在這寧靜的小鎮，突然變得熱鬧起來……

按圖看《搶錢大屍殺》劇照▼

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過往看的喪屍題材電影，大多數都是描寫人類要逃避喪屍襲擊的故事。劇情中也不乏人類被襲擊後，一同變成喪屍，延續「他們」的生命等等橋段。縱使情節相若，但是大部份相同類型的電影，題材與故事的舖排截然不同，往往會帶來意想不到的發展。當中就不得不提最近的日本電影《屍殺片場》（カメラをとめるな!），無論是故事設計和處理，或是敘事的方式，均是顛覆喪屍電影的類型和格局，效果亦很好，可說是當時一部驚喜萬分的電影。

《搶》片開始時以一段新聞的報導，簡短地交代喪屍出現的原因。起初劇情的氛圍有點陰暗恐怖，接着，劇情便開始對焦着小鎮裡的不同人物，在小鎮打理「倒閉」加油站的朴氏一家，因為遇到這位「年輕」的喪屍而令他們的生活產生了不同的變化，老爸朴大霧「回春」，女兒卜翠愛上喪屍，喪屍彷似融合了他們的家庭，但原來就引發了一場人類與喪屍之戰！

《搶錢大屍殺》電影劇照

無疑，《搶》片的劇情是有點怪誕，不乏驚悚與喜劇之間的揉合。觀影的過程裡，難掩笑過不停，電影有不少風趣幽默的劇情，利用喪屍來賺錢，說來就是荒謬，看起來又會感到十分有趣，有追看劇情的推動力。電影的中段開始加入不少的故事元素，最為有趣的是卜翠與屍朗之間的浪漫愛情，刻下想起了數年前的美國電影《熱血喪男》（Warm Bodies），有點異曲同工，當然，《搶》片的這兩位角色相對是較為純情和可愛。

電影其中一場令人感到驚喜的情節，是講述朴大霧被屍朗咬傷之後，家嫂鄭詩姑為了保護家庭及其他居民，把屍朗的牙齒拔掉，不再讓他襲擊人類。然而，他們發覺屍朗可以令大霧「回春」之時，為了讓屍朗能夠咬人，他們想了一個辦法…這個辦法就不多說了，留待入場觀看，觀看這一場時，卻是意想不到會有這樣的舖排，極具創意。

《搶錢大屍殺》電影劇照

《搶》片有別過往看過的喪屍類型片，顛覆同類型電影的模式，不乏黑色幽默的格調。然而，劇本其實是有點散亂，部份的劇情舖排未算十分集中，人物的描寫也亦未有很深刻的刻畫，這是電影整體比較弱的部份。無可否認，筆者十分喜歡影片的香港式字幕翻譯，以及片中角色的「譯名」，縱使箇中的字語略帶粗俗與口語化，但不失電影的趣味，兩者的配合，增添了電影的可觀和趣味性。

整部作品的節奏明快，輕鬆生動，充滿喜劇感，影片其中一段更向《屍殺列車》（부산행）致敬，拍案叫絕。縱使電影沒有明顯的峰迴路轉情節，但是卻看得很有趣味，導演透過鏡頭的運用和剪接，展現出劇情的張力，導演在影片後段的一場喪屍襲擊朴氏一家情節，加入了車房、房間與車箱等的密室設定，呈現出一份壓迫感，突顯電影的緊張氣氛。

《搶錢大屍殺》電影劇照

電影中的六位主要演員，把角色發揮鮮明，彼此亦擦出很濃烈的火花。飾演朴氏一家的鄭在詠、金南佶、嚴志媛、李秀慶與朴仁煥，他們的演出成功帶動了角色的神髓，恰如其分，表現得收放自如。而他們五位當中最為精彩演出的，莫過於提演父親朴大霧的朴仁煥，他那活潑生動的演出，印象深刻。而飾演喪屍男「屍朗」的鄭家藍，演繹著角色那可愛的一面，把角色演繹得恰到好處。

首次執導劇情長片的李珉才，整體的導演技巧表現算是不錯，娛樂性十足，充滿創意，劇情亦帶來不少的驚喜。縱使《搶》片仍有一點的不足之處，但是電影的那份抒壓，足以蓋過影片的不足，電影擺脫同類型電影的公式框架，笑聲連連，輕輕鬆鬆，營造了一份黑色幽默的喜劇氛圍。

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