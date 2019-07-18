傳佐治古尼「三失」　角色、兄弟、一哥之位通通被里安納度搶走！

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino） 新戲《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）近日意外引爆荷李活一眾男神間的恩怨情仇，讓八卦雜誌大做文章！畢彼特（Brad Pitt）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）破天荒首次合作不單未爆不和，宣傳期間Friend過打Band，據傳令畢佬的前老死佐治古尼（George Clooney）既妒忌又唔抵得，因為無論他的角色、兄弟、一哥之位均通通被里安納度搶走！

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眾所周知，佐治古尼與畢佬曾經是荷李活最Friend的好兄弟，二人合作《盜海豪情》（Ocean's 11）系列等電影，銀幕上下交情一樣深厚。不過，據澳洲「New Idea」雜誌指佐治古尼原本也可能是《從前，有個荷里活》的男主角，誰知畢佬同導演講，有佐治古尼冇佢，令佐治古尼慘被Out出局，換成里安納度與他拍檔。

佐治古尼見到畢佬與里安納度組成最新黃金拍檔相當冇癮，因為荷李活盛傳里安納度自從臨陣辭演佐治古尼執導的《選戰風雲》（The Ides of March）後產生芥蒂，隨着里安納度愈來愈有「荷里活一哥」的風範，讓長期穩佔此寶座的佐治古尼勁不滿，如今連昔日密友畢佬都轉投其陣營，更激起他的怒火。

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至於為何畢佬堅持不和佐治古尼再度合作？「New Idea」暗示這和其前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jollie）有很大關係，傳安祖蓮娜從前就不太喜歡畢佬與愛蒲的佐治古尼、昆頓塔倫天奴Friend，處心積慮斬斷他們的友情，讓以往最要好的兄弟變得疏離。

然而專門打臉八卦的網站澄清，佐治古尼由頭到尾就沒有在昆頓塔倫天奴的考慮名單上，男主角人選一直都是里安納度，反而畢佬的角色差點就是湯告魯斯（Tom Cruise）。如果真有所謂的「恩怨」，也不該是佐治古尼和里安納度，而是盛傳在拍《吸血迷情》不和的湯告魯斯與畢佬再添新仇。

畢彼特與里安納度狄卡比奧破天荒首次合作不單未爆不和，宣傳期間Friend過打Band，據傳令畢佬的前老死佐治古尼既妒忌又唔抵得（Instagram@bradpittofficial）

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