畢彼特自爆曾幾乎戴綠帽　舊愛與同志名嘴艾倫狄珍妮絲有景轟

55歲的畢彼特（Brad Pitt）最近積極宣傳科幻新戲《星際任務》（Ad Astra），並於知名綜藝節目《The Ellen Show》接受採訪，意外得知自己居然曾與艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres）在90年代時曾交過同一任女友！

畢彼特獲老友艾倫狄珍妮請上《The Ellen Show》，意外爆出咸豐年前二人曾是情敵的秘密（The Ellen Show截圖）

計計時間，網友推測這名女生很有可能是其前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）。畢佬在《The Ellen Show》上大談與多年好友艾倫的過往趣事，提到在歌手Melissa Etheridge的派對上遇到對方：「我覺得妳那時在搭訕我的女友」，艾倫反問：「我真的有過嗎？」隨後更加碼爆料說出：「其實我好像跟你某任女友約會過。」還賣關子話留返私底下先同畢佬開估，他聽完沒有否認，反而哈哈大笑。

另外，據日前《US》周刊報導，最近畢佬與前妻安祖蓮娜祖莉 （Angelina Jolie）的養子麥度斯（Maddox），到韓國延世大學就讀生物化學系，吸引許多狗仔到校園偷拍，麥度斯還被問到與父親是否斷絕往來，他首度打破沉默說：「會發生的就是會發生。」被外界解讀他不諒解父親。

不過最近又有美媒《Page Six》報導指出，是安祖蓮娜刻意引導子女仇視畢佬，報導中更進一步指出，安祖蓮娜以往很保護子女，不可能會讓小孩接受採訪，即使子女單獨在外，她也會督促他們快步離開，不可以接受任何採訪。這次居然讓麥度斯公開受訪暗批父親，其實是一場陰謀。因為安祖蓮娜與畢佬的離婚官司仍在持續，任何負面新聞都很有可能會影響到畢佬，讓他失去監護及探視權，不過安祖蓮娜目前未對此事作出回應。

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