【星際任務Ad Astra】畢彼特演技精湛　威尼斯影展首映獲一致激讚

由金像級國際巨星畢彼特（Brad Pitt）聯同奧斯卡金像獎得主湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）主演的《星際任務Ad Astra》昨日（29日）在威尼斯影展舉行全球首映禮，更在放映完畢後獲得一致讚好！

《星際任務Ad Astra》昨日在威尼斯影展首映。（電影公司提供）

《星際任務Ad Astra》講述地球突然遭受宇宙暴風襲擊，全球驚現能源危機，人類安危遭受突發威脅，太空人畢彼特在太空中尋覓失蹤多年的生父湯美李鍾斯，更需要跟一眾太空組員受命前往火星基地，探查有關暴風的真相，來解開威脅地球存亡的秘密。

外媒大讚畢彼特的演技精湛。（電影公司提供）

電影播畢後獲得一致的讚賞，《Indiewire》甚至用上《2001太空漫遊》和《星際啟示錄》來形容《星際任務 Ad Astra》的精彩和成功，大大提高該戲的吸引力且令人對該戲更感興趣！

當中包括《The Guardian (UK)》、《Empire Magazine (UK)》、《The Wrap》、《The Telegraph (UK)）、《Time Out (UK)》和《GamesRadar/Total Film (UK)》等等，大讚畫面非凡以及畢彼特的演技精湛等等，給出5分滿分的4至5分的高評分，呼籲大家要入場觀看這套宇宙科幻劇情片！