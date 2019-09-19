【2019多倫多電影節】紀錄片《Copper》具爭議　退休警被家人唾棄

多倫多電影節在群星貢照的背後，也選映了很多觀賞度高具爭議性的紀錄作品，但篇幅所限未能盡錄，所以介紹幾套令我印象深刻的作品 作者︰胡芷晴（Didi Wu） 百老匯電影中心及香港亞洲電影節節目策劃

一部建築在政治背景下關於愛情的紀錄電影。（《Love Child》劇照）

《Love Child》

一部建築在政治背景下關於愛情的紀錄電影，在2012年到2017年6年間，追訪着一對尋找相愛權利的伊朗戀人。在伊朗，已婚人士與非合法伴侶發生關係是會被施以石刑（女）和死刑（男）。男女主角就是在這個環境遇上，他們各自過着不如意的婚姻，女的更是被長期虐打卻不得離婚。他們都是伊朗的知識份子，除了愛情生活外，過着相對無憂的日子，只是由於伊朗保守的男女管制，他們只可以逃離家園才能一起生活，二人因此為着愛成為了難民。可惜他們的逃亡計劃被接踵而來的政治事件截停，2012年敘利亞內戰而引發的大型難民潮，和2016年特朗普停止對7個伊斯蘭國家發出難民援助，令希望一再幻滅。電影不但使我們感受到愛的威力，讓我們珍惜一切看似必然的事物，更揭示了現在各國及聯合國難民處正面對的全球難民問題，顛覆了我們對難民的看法。

電影中濃厚的愛和關懷明顯是雙方刻意經營出來，主人公希望透過紀錄過程可以確保人生安全，更會在導演不在場的時候，主動拍攝自己生活，而導演也直言剪走了很多男方情緒激動的場面，以營造一個更和諧的關係。雖然這份愛是經過剪接，這份愛確實存在過，紀錄片就好像婚宴會放映成長片段一樣，提醒着我們愛的存在。

加拿大紀錄片導演走訪19名已退休或離職警員，深入探討這份極端的工作為他們帶來什麼心靈上的創傷。（《Copper》劇照）

《Coppers》

「沒有一個正常人選擇這個職業，會不被影響。」、「沒有人會在過得快活時找警察。」加拿大紀錄片導演走訪19名已退休或離職警員，深入探討這份極端的工作為他們帶來什麼心靈上的創傷，及為他們日後的生活造成了什麼的傷害。紀錄片以訪問建構而成，沒有加插任何案件片段或照片，全程把焦點放在受訪者上，卻沒有因此變得單一重覆，基於導演出眾的訪問技巧，在沒有明顯故事線的安排下，紀錄片異常緊湊好看，在警員憶述各自對他們影響深遠的案件時，他們各自真實的微小表情，勝過千言萬語。被訪問的警員有男有女，有曾經滿腔熱誠到最後患上創傷後壓力症候群；有首位華人女沙展和家族女警員，由於未能克服過份剛陽環境和經常的性騷擾而被逼除下徽章，而女警員更因此被家人唾棄，已經有十年沒有跟父親聯絡。從訪問中我們可以見到警察的性質是如何結構性地摧毀人性，工作需要長期要面對生死一線的情況，更要傷人甚至殺人，正如其中一位訪問者所説，就算是合法也不見得是一件欣慰的事，到現在畫面也離不開他。除此以外，還有因要調查兒童色情案件，而必需查看高達50萬條兒童被虐待和色情片段的警員，他到現在也未能平伏，完全不能再重提事件。

（《City Dream》劇照）

《City Dream》

現職武漢電視台的紀錄片導演陳為軍新作，拍過最為人所認識的《請為我投票》，曾入圍奧斯卡最佳紀錄片。陳為軍是少有可以拍攝出喜劇紀錄片的導演，透過捕捉現實荒謬的人物和處境，再利用剪接和配樂，營造出幕幕惹笑場面。《City Dream》放眼在武漢城管處理王天成一家人長期佔據行人路作非法擺賣的過程，一部顯然是做戲的紀錄片，雙方利用攝錄機這個媒介去達致自己想要的結果，最後被逼淪為政府宣傳片，但過程確實過癮諷刺。電影紀錄了武漢城管如何文明地處理城市問題，如何依法循循善誘地令非法擺賣的自願搬出，並努力以理性執法，面對王天成一家死纏爛打的抗辯文明溝通，最後更重新安置並免費提供新舖。

（《I am not Alone））

《I am not alone》

電影紀錄了亞美尼亞在2018年，如何透過和平不合作運動成功在一個月内推倒並重組政府。運動最初的目標是阻止已執政長達11年（包括其總統任期）的亞美尼亞總理，在不應再被提名的情況下將第三次連任，阻止他再進一步掌攬政權。紀錄片跟據時序推進，中間再穿插運動及政府代表的訪問，深入淺出，極具感染力，由抗爭的第一天開始，跟着他們由數十人徒步穿州過省到市中心的廣場集結，到最後接近每天全國性的集結和遊行。反對領袖如何透過網上直播帶領運動，遊擊性發動各地不合作運動，令政府疲於奔命，直播觀眾由數百名觀眾到最後過十萬，透過集會遊行堵路佔領官方電台等群眾運動，全程堅持非暴力抗爭，也刻意融解市民與警察的對立。政府試過拘捕宵禁驅散，總理如常連任，但民心不死，最後更感動到連警察也站在他們的最前線，奠定了運動的勝利。