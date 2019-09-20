【新自殺特攻】重拍版導演慘被出局　網民戥佢難受David親自回應

2016年上映的由David Ayer執導的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）叫座但不叫好，甚至被視為DC漫畫電影最差的一部作品。不過仍有不少影迷期待續集的新人事、新作風。 《自殺特攻》續集找來《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn打造全新作品。對於續集大換血，被踢出局的David Ayer近日就親自回應。

上集《自殺特攻：超能暴隊》叫座但不叫好，負評如潮（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

2016年的《自殺特攻：超能暴隊》雖然口碑不理想，但當時也獲得不錯票房，所以電影公司都準備添食推續集。不過搞搞下，續集變重拍版，新版找來為Marvel Studios執導《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的導演James Gunn，早前公布新作的完整演員名單，絕對是來個大換血。

新作除了上集小隊的指揮官Col. Rick Flag、小丑女Harley Quinn、回力鏢隊長（Captain Boomerang）以及自殺特攻召集人Amanda Waller，其他成員都冇得留低

David Ayer被踢出局會有負面感覺嗎？

由於上集評價不佳，電影公司決定為系列重新創作，換導演又換演員，對於《自殺特攻》續集找來全新班底，有網民問到上集導演David Ayer有何感覺？David就表示自己做了一個很好的作品，這次輪到James Gunn，「請不要攻擊不同班底，因為我們都是盡力做到最好，我們都會做出不同風格的作品。」

新作《自殺特攻》找來為Marvel Studios執導《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演的James Gunn。

「我已經準備好爆谷」

David Ayer又在Twitter上回應指，「DC很幸運有James Gunn的加入，我已經準備好我的爆谷。」上集《自殺特攻：超能暴隊》票房收入超過7.46億美元，成績不錯，但卻有很多負評。全新的《自殺特攻》暫定於2021年上畫。