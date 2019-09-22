由史泰龍（Sylvester Stallone）主演的新戲《第一滴血︰終極血戰》（Rambo︰Last Blood），絕對是一個經典，觀眾看Rambo大開殺戒夠刺激肉緊，相信也會勾起大家對之前四集的回憶。 這部男人味十足的電影，除了看Rambo如何終極「私了」壞人，為正義槍戰、出刀出箭、埋身肉搏，其實都曾經有女主角因為這部戲而讓影迷留下深刻印象。講緊的就是在《第一滴血續集》（Rambo: First Blood Part II）飾演幫助Rambo的越南女兵Co（Julia Nickson Soul飾演）。

史泰龍今集為公義繼續殺出一條血路。（《第一滴血︰終極血戰》劇照）

新作到班黑幫落花流水

《第一滴血》系列來到第5集，現年73歲的史泰龍寶刀未老，繼續飾演主角Rambo。看著滿身肌肉，綁著紅色頭帶的Rambo，勇猛地將壞人打過片甲不留，觀眾睇完無不叫爽。

新作講述Rambo的養女為了尋找親生父親，硬要冒險到墨西哥，結果被當地黑幫捉走去賣淫。故事簡單，重點當然是落在Rambo如何勇救養女，單人匹馬都未驚過，最後為了報仇更部署機關和陷阱，用智慧加上無底線的暴力打到班黑幫落花流水。

1985年上映的《第一滴血續集》，故事講述Rambo奉命返回越南調查失蹤的美軍是否已成為戰俘，但當時Rambo一到越南，所有裝備和武器都不見了，原來他是被上司出賣。（《第一滴血續集》劇照）

Rambo條紅頭帶同越南女兵有關

而在這個豪邁的動作電影系列中，最經典的女角，就一定非這位在《第一滴血續集》，與Rambo有過一段情的越南女兵「Co」（Julia Nickson Soul飾演）莫屬。紅頭帶是Rambo的招牌標記，似是作戰前以表決心的方式，其實都關這個越南女兵「Co」事。

話說當時《第一滴血續集》的劇情裏，Rambo與一個越南女情報員日久生情，可是這位Rambo的情人，最終還是被越南軍殺死。Rambo心痛不已，女主角臨死之前，叫Rambo不要忘記她。最後，Rambo用了Co的部分衣服，製作成一條紅頭帶紀念她。

+ 13 + 12 + 11

當年越南女兵Co好搶鏡

《第一滴血續集》講述Rambo奉命返回越南調查失蹤的美軍是否已成為戰俘，但當時Rambo一到越南，所有裝備和武器都不見了，身上只剩下一把軍刀和弓箭。Rambo當時更發現自己原來被組織這次行動的上司出賣，幸好當時他得到一名越南女兵Co的協助，Rambo才能提起精神克服困難，最後逃出生天。過程中二人互生情愫，可惜Co最後成為越軍的槍下亡魂。Rambo在有限的資源和武器下，算著自己的求生技能，堅強地撐過去，當然他也少不了向出賣他的人報仇。

Rambo身上只剩下一把軍刀和弓箭（《第一滴血2》劇照）

幸好當時他得到一名越南女兵Co的協助，Rambo才能提起精神克服困難，最後逃出生天。（《第一滴血2》劇照）

Co好清純 是英國新加坡混血兒

而Co這個對Rambo影響深遠的角色，其實是由英國新加坡混血兒Julia Nickson Soul演出。她在1958年9月11日出生於新加坡，因為與史泰龍拍攝電影《第一滴血2》後，引起美國觀眾的注意。當時Rambo被越蘇兩軍的人馬封殺，飾演越南女兵的Julia幫助Rambo。Julia當時清純的樣子，特別那雙迷人的眼睛，迷倒了不少觀眾，留下深刻印象。

+ 13 + 12 + 11

Julia十年前開始淡出

Julia演出過《第一滴血2》後，雖然引起不少觀眾注意，但她之後並沒有太多令人深刻的演出，主要作品有《Magnum, PI》、《成吉思汗》、《中國哭泣》等。現年58歲的Julia，2011年之後似乎已淡出幕前。在2008年的喜劇電影《點心葬禮》（Dim Sum Funeral）曾公開露面，當時已有50歲的她，雖然在臉上也看到歲月的痕跡，但睇返年紀，都算是保養得不錯。她更和戲中演員Russel Wong一起出席活動，宣傳電影。