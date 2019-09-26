小丑回魂2影評：兒時恐懼會隨時間消失?錯！戰勝過去必須靠儀式感

27年後，「廢柴同盟」（The Losers’ Club）成員長大並陸續搬離了德里市，直到他們接到一通不詳的電話響起，將他們紛紛召回德里市。小丑在27年後又回來了，正如同這個小鎮的歷史，每27年邪惡力量就會再度甦醒。於是各奔東西的「廢柴同盟」們在闊別了多年之後，再度回到這個讓他們充滿夢靨的故鄉，一同勇敢面對小丑潘尼懷斯（Pennywise）。

老實說許多人對於《小丑回魂2》有着相當兩極的評價，而我個人認為電影本身的走向是觀眾的一個分水嶺，就是到底要用恐怖片來定義，還是應該介定為劇情片？睇過的人都以「用恐怖片包裝的劇情片」來形容這部戲，然而為什麼要這麼說？為何不能單用恐怖片來形容《小丑回魂2》呢？我個人對於電影本身的主題相當熱愛，探討每位主角在過了27年後卻沒有改變，過去與曾經是否會隨着時間而不影響到現在與未來？這是一個很有趣的論點。

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+ 8 + 7 + 6

劇情從27年後的「Loser」們再度集結開始，片長超過兩個半小時到底能講出一個怎麼樣的故事？首先從人物來看，《小丑回魂2》並沒有一個固定的主要角色，每一個角色都是主要角色，劇情其實花了好多部分的時間去針對每一個人內心的恐懼去延伸。最主要是因為小丑潘尼懷斯就是能依照一個人所害怕的事情去變化的形體，牠可以看到過去Loser們所害怕的東西，直到27年後依舊沒有改變，這意味着恐懼並不會隨時間的消逝而離開，如同潘尼懷斯一樣。

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用台灣電影《返校》裡的一句對白形容：「你是忘記了，還是害怕想起來？」來形容可是毫無違和感。正因為沒有所謂的焦點存在，廢柴同盟的成員必須要一個個面對自己的過去，而劇情也就堆疊在每一個人的故事當中。在電影中必須要收集屬於自己的信物，並聚集在一起燒掉才能夠封印住潘尼懷斯這個方式就我看來達成了兩個目的：

第一，讓觀眾更了解角色的背後故事；二是創造出一個潘尼懷斯可以透過類似驅魔的方式處理。當這兩個方向成立時，才能做到劇情後面，每一個人面對自己過去的阻礙並跨越，這樣的設計同時讓所有的主角們都從開頭到結尾走了一趟改變的道路，同時也完成封印潘尼懷斯的任務。

《小丑回魂2》共有兩個人「打醬油」出局，第一個是最膽小的Stanley，收到來自廢柴同盟裡Mike的電話，他受不了要再度回到那可怕的小鎮所以選擇自殺，我認為一開始安排他的自殺非常高端的地方在於，先替接下來的Loser們準備展開的行為矇上一層陰影，他的死亡代表着無法面對的過去。

然而，在結尾時存活下來的人卻收到了一封來自已死亡的Stanley寄來的信，原來他在自殺之前就已經寫好了這封信並寄給大家，剩下的人之所以能收到，是因為他們面對了過去的那些恐懼，如果沒有成功地跨越這道牆，那這封信也無法來到他們手中，Stanley的安排很巧妙的發揮了功效，在鼓起勇氣面對過去上成功的達成目的。

看到「廢柴同盟」一群人的友情力量，同時面對了過去的恐懼，最終成功打敗潘尼懷斯，還有什麼比這個更浪漫的結尾呢？（《小丑回魂2》劇照）

總結《小丑回魂2》，是一部非常棒的續集。連貫着上集絕大部分的劇情，在成人與孩子兩者的記憶之間相互交換，看到「廢柴同盟」一群人的友情力量，同時面對了過去的恐懼，最終成功打敗潘尼懷斯，還有什麼比這個更浪漫的結尾呢？

【本文獲「Outer_MovieTheater」授權轉載。】