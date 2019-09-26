【麥路人】入圍東京電影節　郭富城演流浪漢題材貼地引評審關注

由鄭保瑞監製，黃慶勳導演，影帝郭富城、楊千嬅、實力派演員萬梓良、鮑起靜、張達明等人傾力演出的社會熱話寫實電影《麥路人》獲邀參展第32屆「東京國際電影節」（TIFF），入圍以鼓勵亞洲新導演爲主的「亞洲未來」單元，第32屆「東京國際影展」將於今年10月28日至11月5日假東京六本木舉辦。

《麥路人》入圍東京國際電影節。（《麥路人》劇照）

自拍攝《麥路人》以來，因題材夠晒貼地，一直備受關注。電影取材於全球普遍社會的悲情實況，描繪一班於貧窮線下生活的小人物，基於各種原因聚結於24小時餐廳的辛酸故事。電影更反映出現今社會民生問題，因為貧困無錢住屋，現今年輕人上樓甚艱難，有屋冇份住，貧富懸殊問題嚴重，是值得各界關注和探討的議題。

郭富城飾演潦倒金融才俊。（《麥路人》劇照）

今次《麥路人》獲邀入選TIFF「亞洲未來」單元，該項目集中評選拍攝主題具創新及多元發揮爲主，並設有「亞洲未來」最佳電影獎項（Best Asian Future Film Award）。據悉《麥路人》於影展評選團內所獲評價身高，因拍攝議題有高度探討性，而且各位演員均有亮眼之演出，尤其是片中男主角郭富城飾演的潦倒金融才俊，更有驚豔的表現。因此大會擬會安排郭富城聯同導演及劇組在電影節亮相節，並將《麥路人》安排在影展上10月29日（星期二）作全球首映。

《麥路人》將會在影展上10月29日（星期二）作全球首映。（（《麥路人》劇照）劇照）

郭富城得知電影入圍後非常替導演高興，他表示：「電影在上映前能參加盛大的電影節，及得到業界的鼓勵，也是一份肯定，希望電影想帶出貧富懸殊而引發的社會問題，藉着電影節的加持而引起大家廣泛關注。我很期待和劇組一齊踏上電影節的紅地毯，並於世界首映上，和大家分享這部戲中每個演員都拍到由心裏面痛出來的電影。」