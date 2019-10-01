【爆血新婚夜影評】鮮血四濺的黑色喜劇　荒誕故事中反映人性本質

一直都很害怕觀看血腥暴力的電影，尤其是那揮刀駭人的血花四濺的場面，總會感到毛骨悚然，甚至不敢掙開雙眼觀看。不過，有些電影則以輕鬆的形式，配以血腥暴力的場面，營造出另類的觀感氣氛。是夜觀看這部由Matt Bettinelli-Olpin與Tyler Gillett兩位美國導演執導的電影作品，把血腥、暴力、幽默等元素共冶一爐，拍出了一部極具黑色喜劇的弒血新婚遊戲。《爆血新婚夜》（Ready or Not）荒謬怪誕的故事舖陳，揉合不同的元素，娛樂性豐富，營造既緊張又輕鬆的觀感。

《爆》片故事講述在熱鬧的古堡，正在舉行一場溫馨浪漫的婚禮，新娘子Grace覓得如意郎君Alex，準備嫁入豪門。熱鬧的婚禮過後，正當Grace以為可以安心做少奶奶之時，才得知Alex的家庭有個古怪傳統，就是每一位新加入家庭的成員，均要在當晚午夜跟家庭成員玩遊戲，才能正式入門。於是，Grace便入鄉隨俗，抽取其中一張遊戲卡，然而她抽到的卻是一張很少出現的「Hide and Seek」卡，遊戲亦隨着Grace的躲藏，正式「開始」…

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+ 4 + 3 + 2

驚悚片確實並不容易拍得好，若然要在電影裡加入黑色喜劇元素，就更容易把電影的焦點弄錯，把電影拍爛。《爆》片就是一部有齊血腥、驚悚、喜劇等元素的電影，不過卻越睇越有味道。電影先以簡約篇幅介紹片中家庭於30年前發生的一件事，輕輕一筆的描寫家庭的背景。接着，故事便從Grace與Alex的婚禮開始，從一段浪漫愉快的婚禮，到晚上的弒殺「遊戲」，把這段童話式的婚姻，突然變成一場殺戮戰場。

從電影的海報上，就已經看到《爆》片是一部什麼類型的電影，縱使觀看電影前亦已做定了一定我心理準備，但是在觀影期間，心情既緊張又驚慌，但又被那喜劇感的情節逗得經常發笑。電影從女主角的視點角度，於大宅裡尋找地方「捉迷藏」，情緒從開始時的輕鬆，漸漸推進惶恐與慌張的狀態，配合不同的元素之下，令電影充滿了緊張的氣氛。

從電影的海報上，就已經看到《爆》片是一部什麼類型的電影，但是在觀影期間，心情既是緊張但又驚慌，但又被那喜劇感的情節逗得經常發笑。（《爆血新婚夜》劇照）

整部電影幾乎有九成的情節都是發生在大宅內，女主角走到不同的角落躲避。大宅裡四面碰壁，形成一個密室空間，加上整個故事大部份時間都在夜間發生，配合四周的黑暗環境，營造出一份強烈的壓迫感。從這份壓迫感裡，突顯出女主角的心理反覆狀態，感到拭殺的惶恐，喘不過氣來的窒息氣氛，直到電影的最後一刻… 結局如何，就留待觀眾進場觀看吧，但一定會帶來「驚」與「喜」的！

除了黑色血腥的暴力情節以外，影片亦探討著人性的善惡，片中的家庭成員一直只是遵守著遊戲的「規條」，但是他們其實一直都不知道這些規條的可信性與準確性，只是麻木地遵守而開始遊戲，臉上的表情只是掩飾，內裡那人性的陰險性格才是本質，為求遊戲的結果，他們的不擇手段，達到他們的目的。

除了黑色血腥的暴力情節以外，影片亦探討著人性的善惡，片中的家庭成員一直只是遵守著遊戲的「規條」，但是他們其實一直都不知道這些規條的可信性與準確性，只是麻木地遵守而開始遊戲（《爆血新婚夜》劇照）

片中以來自澳洲的女主角Samara Weaving擔正演出，她在片中獨挑大樑，從開始時她那燦爛溫馨的笑容與表情，隨住故事發展，漸漸變得陰沉與驚慌，她把這份心情掌握得準繩，展現出反覆的情緒起伏，表現恰如其分。

Samara Weaving擔正在片中獨挑大樑，從開始時她那燦爛溫馨的笑容，漸變成嗜血狂徒，表現得好好。（《爆血新婚夜》劇照）

《爆》片整體帶來不少的驚喜之處，兩位導演透過血腥與幽默的故事懸疑舖陳，不同素材的融合，層層推進的劇情，突顯出電影的主題與格局，同時亦反映著人性的本質，社會不同階層的隱喻，讓觀眾觀看電影之時，既能投入電影裡的「遊戲」過程，同時亦對電影的命題有多一點反思。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​