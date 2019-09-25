【奧斯卡】《掃毒2》代表香港惹爭議　咩原因派呢部戲爭外語片？

日前香港電影製片家協會公布將派出由邱禮濤執導，劉德華、古天樂主演的電影《掃毒2天地對決》，代表香港出戰角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。消息一出就引來極大爭議，有人覺得這部動作型商業片，要與其他作品爭奧斯卡最佳外語片實在大相逕庭，望返其他國家派出的代表作，香港電影人有信心贏嗎？到底是基於什麼原因，選出《掃毒2》代港出戰？

劉德華及古天樂主演的電影《掃毒2天地對決》，代表香港出戰角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。(劇照)

董事局選《掃毒2》出戰

第92屆奧斯卡金像獎將於明年2月9日舉行，而最佳外語片獎的提名，早前已接受世界各地報名。香港電影製片家協會負責投選《掃毒2》出戰，董事局指他們是按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳外語片」之選片準則，更是由去年10月至今年9月期間上映的所有香港電影中挑選出來。

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點解唔係《淪落人》？

看看曾經獲得「奧斯卡最佳外語片」的得獎電影，例如：墨西哥電影《羅馬》、伊朗電影《伊朗式遷居》、2008年的日本電影《禮儀師之奏鳴曲》等，明眼人都知奧斯卡評審的口味，要爭外語片電影除了要有當地的特色，多數都要圍繞一些社會議題才會有相對的贏面。

有不少影迷就指出，年初在香港金像獎表現不錯的《淪落人》，難道不是更適合代表香港的作品嗎？《淪落人》這部溫情片有極濃港味，反映香港的社會問題，不同階層的人物縮影，理應更切合頒獎禮的口味。

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韓國派出《上流寄生族》

最終的結果出人意表自然引來熱議，大家不是說《掃毒2》不好，票房大賣，在商業上來說的確很成功。只是要代表香港出戰奧斯卡的外語片，是否會有更適合的選擇？

當亞洲區派出代表分別是韓國《上流寄生族》、日本《天氣之子》及台灣《誰先愛上他的》。看了這麼多年奧斯卡，無論是否電影人都明知道頒獎禮評審的口味和標準，香港決定派出一部商業味極重的警匪動作片做代表，如果最後連入圍都難，其實只會白白浪費了一個向世界各地宣傳香港電影的機會。

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香港的世代之爭

《淪落人》由新晉導演陳小娟執導，故事極盡港味，題材含社會議題，更在金像獎囊括新晉導演、最佳新演員及最佳男主角，照道理要爭奧斯卡最佳外語片，勝算絕不比《掃毒2》低。但結果不如大家所願，或許正是無奈地反映出香港的世代之爭。

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只求「代表香港」的銜頭

有份推薦報名的協會、有份投票的董事局成員一心只渴望將心儀的作品，推上「代表香港」的銜頭，忽略獲獎的條件，妄顧評委的口味，結果卻扼殺了真正有機會的人，有潛力的作品。

參加國際性頒獎禮，先別說得獎，要從多國的作品獲得入圍已經夠大競爭。加上，香港電影較少參與大型和海外的電影節，缺乏宣傳和公關工作，本來已經比其他地方輸蝕。但始終參加一個頒獎禮，爭入圍爭獎前也好應該選最合適又對應的作品，這樣至少自己才會有信心吧，俗語有云「長江後浪推前浪」，又有多少人還記得？