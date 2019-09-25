【小魚仙】兩大王子人選曝光　大隻型男有埋酒窩迪士尼會點揀？

迪士尼（Disney）真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）早已落實由非裔美國歌手Halle Bailey飾演女主角Ariel，而Harry Styles則拒演Eric王子，目前迪士尼仍未公報下任王子，但似乎最近又有兩位有力後選鮮肉！

繼《阿拉丁》、《獅子王》、《小飛象》後，《小魚仙》都翻拍成真人版。（官方圖片）

Eric王子人選1號Cameron Cuffe，身材非常好！（IG圖片）

根據外媒《Deadline》提及，首位人選是演出美國電視劇《Krypton》和《走音歌后》（Florence Foster Jenkins）的Cameron Cuffe，今年26歲，2015年才出道所以作品不算多，他在《Krypton》中飾演Seyg-El，是Superman（超人）和Supergirl的祖父，身材夠大隻外更是位型男，外型足夠勝任王子一角。

而在現實中Cameron Cuffe已經有女朋友，兩人更十分恩愛，更會一同出席公開場合，他的女朋友Chloe Dykstra大他5年，是位演員、cosplayer和模特兒，身材同樣十分好。

這張照片看起來的確十分有王子味。（IG圖片）

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Jonah Hauer-King最近的作品則有《貝拉400哩的約定》。（Getty Images）

另一位有力後補則是Jonah Hauer-King同樣也是作品不多的演員，今年24歲的他曾演出《貝拉400哩的約定》（A Dog's Way Home）、《Postcards from London》等電影，比起Cameron Cuffe，Jonah Hauer-King更有王子的味道，深邃的雙眼有點淡淡的憂傷，而他剛好又有Eric王子標誌性的酒窩，在他的Instagram上可看到英倫風的衣着，大概對他扮演王子有大概的影像，單憑外表符合角色來說，Jonah Hauer-King的確略勝一籌，不過仍需要等待迪士尼公布最終角色人選，而《小魚仙》將在2020年初開始投入拍攝。

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