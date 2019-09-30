《The Irishman》勢成2020奧斯卡大熱　兩大影帝鬥戲奪爛番茄滿分

由兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演、知名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的Netflix年度鉅作《The Irishman》，日前在紐約電影節（2019 New York Film Festival）舉行全球首映。電影播出後大獲好評，全場觀眾報以熱烈掌聲，更於爛番茄勇奪100%滿分！

電影即將於11月27日在Netflix上架。（Netflix圖片）

據外國傳媒報道，有不少影評都大讚《The Irishman》是一大傑作，更一致認為該電影會成為2020年的奧斯卡大熱，兼在頒獎典禮上奪得多個獎項。電影主要講述美國著名工會領袖Jimmy Hoffa（阿爾柏仙奴飾）於1975年離奇失蹤後疑遭殺害的真人真事，而Joe Pesci飾演的黑幫首領就聘請綽號「The Irishman」的Frank Sheeran（羅拔迪尼路飾）暗殺對方。在早前發布的預告中，羅拔迪尼路由年輕演到老，戲中的演員全為老戲骨，加上有兩大影帝坐鎮，必定相當精彩！另外，電影會仿傚去年奪得多個獎項－《羅馬》（Roma）的上映形式，先在11月1日在部份電影院上映，再於11月27日在Netflix上架。