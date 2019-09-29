【星際任務】拆解月球火星拍攝現場　廢置商場巨型隧道統統啱用

本年度最吸引的太空科幻片《星際任務 Ad Astra》，由畢彼特、湯美李鍾斯主演。故事講地球遭受宇宙暴風襲擊，畢比特與一眾太空人奉命前往火星基地，探查暴風真相，但最終原來跟失蹤16年的親生父親（湯美李鍾斯 飾）當年執行一個前往海王星，探索外星生物的機密實驗有莫大關係。 電影場景橫跨地球、月球、火星及海王星，當你以為大部分都是綠幕CG拍攝，原來有不少實景場面，有啲地方你甚至可能去過。

畢彼特在戲中唔止千里尋親，係要以光年計。（《星際任務》劇照）

棄綠幕用實景扮月球火星

戲中提及，畢彼特要前往海王星，就先要到月球太空地基前往火星中轉站，再轉太空船前往。故事背景沒有說明時間，但戲中的世界已相當先進，坐太空船去月球好似搭飛機咁方便，然後再轉機去火星中轉站，再前往更遠星球。

導演對該片的要求是要多一點實景拍攝。（《星際任務》劇照）

有關電影中月球、火星及海王星的場景，製作團隊選擇了一個有趣的堅持，要以實景拍攝而非搭建佈景，於是攝製隊四出搜尋，特別是集中在洛杉磯縣內尋找符合要求的地方。

由湯美李鍾斯飾演的爸爸，成為畢彼特前往海王星的最大動力。（《星際任務》劇照）

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