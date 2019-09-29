【JOKER小丑】華堅馮力士起初拒演　大牌到導演上佢屋企試鏡

由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC獨立電影《JOKER小丑》（Joker），早前在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎，電影自從公開預告後就已經獲得廣大影迷關注，大家都極期待這部作品上映。 華堅馮力士演得淋漓盡致，為了角色要勁減超過50磅，華堅馮力士表示起初原來他並不認同這個做法，他更透露自己當初全靠一本日記入戲，更因此創作出戲中其中一句經典對白。

DC獨立電影《JOKER小丑》（Joker），早前在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎。（劇照）

小丑（Joker）這個在蝙蝠俠系列中重要的反派角色，非常經典，他擁有過人的智慧，冷靜得來又帶點瘋狂，人們都看不出小丑的想法，或許就是最可怕之處。今次新作《JOKER小丑》，由導演杜德菲力斯（Todd Phillips）執導，是這個經典反派背後的故事，一部關於JOKER卻前所未見的原創獨立電影。

杜德菲力斯鏡頭下的「Arthur Fleck」（華堅馮力士飾演）在葛咸城掙扎求存。他是個出租小丑，渴望能夠成為棟篤笑匠，多年來為夢想堅持卻發現自己的人生更像個笑話。Arthur受盡社會的冷漠和殘酷所折磨，再漸漸地走上人生另一條道路。

《JOKER小丑》由導演杜德菲力斯（Todd Phillips）執導，是這個經典反派背後的故事，渴望成為棟篤笑匠的「Arthur Fleck」（華堅馮力士飾演）在葛咸城掙扎求存，卻不斷遇上不幸。（劇照）

「一日食一個蘋果 我覺得自己快要瘋了」

現年44歲的美國演員華堅馮力士早前才為了演出而增肥，這次演小丑又要喪減52磅（大約23公斤），在戲中大家可以看到「Arthur Fleck」瘦到只剩一棚骨。華堅當時每天只吃一個蘋果，他表示那段時間很難捱，雖然演員為了角色增磅又減重，對華堅來說已不是新鮮事。但他這次都表示還未進入角色就已經快要崩潰，華堅表示「在短時間內要迅速減肥，真的會影響頭腦，那時候我真的覺得自己快要瘋了。」

現年44歲的美國演員華堅馮力士為了角色減磅，但他表示一開始根本不認同小丑要這樣過瘦。（劇照）

起初唔認同導演小丑要減肥

極端的飲食也同時影響了演員的心理質素，所以華堅起初也不太願意配合減重，他表示自己初時並不認同導演這個做法，導演希望小丑的形象是不健康，隨時都很飢餓，但華堅卻覺得小丑的人物設定不一定過瘦才可怕，小丑也可以有點份量。

華堅馮力士為角色喪減52磅。（預告截圖）

Joaquin全靠一本日記而入戲

結果，激瘦的「Arthur Fleck」的確能帶給觀眾一個很病態的感覺，也更增添了整部戲的戲劇張力。而華堅也透露導演在電影開拍之前，給了他一樣物件，令他開始進入這角色。「導演Todd Phillips給了我一本空白的日記簿，他說這本是『小丑日記』，這對我入戲很有用。」

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日記簿最後一頁超黑暗

華堅憶述當他開始在寫這本日記，就開始進入了這個角色。華堅馮力士自由發揮寫上日記，愈寫卻愈黑暗和病態。其中，戲裏一句對白，原來更是出自他的手筆，他在日記最後寫了一句，「對精神疾病患者來說，最慘的是什麼？就是人們總期望你表現得彷似你沒有患病一樣。」這句說話完全道盡了「Arthur Fleck」心裏最深處，讓觀眾感受到他的痛苦和挫折。

華堅表示多得導演給了他一本日記本令他開始入戲，投入角色。(GettyImages)

大牌到要導演親自上門試鏡？

導演杜德菲力斯曾表示電影開拍前曾遇到重重的困難，首先要說服華納兄弟開拍這個，與他們DC宇宙觀很不一樣的作品，這個小丑是一個獨立的角色。繼而要說服華堅出演，事關華堅對漫畫改編角色不太感興趣，杜德菲力斯用了3個月時間跟華堅溝通，甚至要親自走上華堅的家試鏡，最後才能成就這部作品。