【爆血新婚夜】Samara係超級哈利迷　身藏「死神聖物」紋身表愛意

《爆血新婚夜》（Ready or Not）的女主角莎瑪拉韋榮（Samara Weaving），最令人記得是她跟「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）撞樣，搞到有唔少人以為《爆血新娘夜》係小丑女新作。 Samara都都公開表示好欣賞瑪歌羅比，亦唔介意被人話似。至於佢係咪《自殺特攻︰超能暴隊》（Suicide Squad）粉絲就冇表明，但佢就係公認的《哈利波特》超級粉絲。書同電影都睇晒不特止，仲迷到在腳踝附近紋了「死神聖物」紋身。

Samara在戲中飽受折磨。（《爆血新婚夜》劇照）

新戲同哈利仔合作

如果你是粉絲，有機會跟偶像合作又係咩一回事呢？Samara早前便與哈利仔丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）合作新戲《Guns Akimbo》，興奮之情可想而知，不過為免被丹尼爾烈格夫知道自己係超級粉絲後令雙方尷尬，她在拍攝時特意全程都穿長襪，已確保對方睇唔到呢個紋身。而呢件事更是早前宣傳電影時，於訪問中才公開。

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戲中一對新人，在新婚夜被逼玩獵殺遊戲，分分鐘喪命。（《爆血新婚夜》劇照）

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Samara︰「有一段好長時間，我一直穿上好長的襪，直至跟他（丹尼爾烈格夫）相處後，發現他是一位真正的紳士令我放下憂慮，後來更忘記要穿長襪這回事。」

訪問中首次「表白」，令人感到Samara的專業，又其實丹尼爾烈格夫其實早就有留意呢個「愛的紋身」！「這是一個死神聖物紋身，其實很多人都有，沒什麼可恥呢！就算當下見到，都絕對不會大叫︰『噢！天啊！Samara原來你係個狂熱粉絲，我被你嚇壞了！』」可見Samara的觀察無錯，哈利仔果然是一名Gentleman。不過Samara都將這個紋身收得好埋，一直冇公開過。

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關於「死神聖物」紋身

這個紋身其實是來自小說最後一集《哈利波特：死神的聖物》，後來在前傳《怪獸與葛林戴華德之罪》也有提及。符號以簡單的一條直線、圓圈及三角組成，其實三個圖案分別代表三樣重要聖物，包括直線代表接骨木魔杖、圓形代表重生石，三角形就代表隱形斗篷。在前傳有提及，當年葛林戴華德與鄧不利多曾共同齊集三大聖物，但後來因為鄧不利多妹妹的身亡令二人關係破裂，葛林戴華德更另起爐灶成立黑巫組織，正正就是用死神聖物作為標記，所以後來岀現只要集齊死神聖物便能戰勝死亡之說。