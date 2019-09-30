【第一滴血】史泰龍女拍檔勁吸睛　43歲美魔女Paz Vega拍過露點戲

《第一滴血》系列始於1982年，今年史泰龍（Sylvester Stallone）為大家帶來第5集《第一滴血︰終極血戰》（Rambo︰Last Blood），能夠再次看着Rambo殺敵，影迷都大呼過癮。 這系列的作品男人味十足，但除了看Rambo如何終極「私了」壞人，戲中的女角色其實也相當迷人。今集，飾演女獨立記者的西班牙女星Paz Vega已經43歲，戲外打扮很有女人味，這位美魔女原來更拍過一部超級英雄片。

史泰龍在新戲中連場激戰，絕對是寶刀未老。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

《第一滴血︰終極血戰》故事簡單，講述Rambo已經退隱的，但他友人的女兒Gabrielle（Yvette Monreal飾）知道了其親生父親的下落，決定要到墨西哥尋父。Rambo事前已經覺得太危險不讓Gabrielle出發，可是她仍一意孤行，最後Gabrielle被朋友出賣，被不法分子捉去賣淫。事件迫使Rambo出山，直闖墨西哥希望營救這個女生。

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《第一滴血》的電影槍林彈雨，面對敵人Rambo總是出刀又出箭、埋身肉搏、設計陷阱，殺得血濺四方。影迷多數都會集中留意，Rambo怎樣對付敵人，殺個片甲不留。但總有些女演員會令觀眾留下深刻印象，例如在《第一滴血續集》（Rambo: First Blood Part II）飾演幫助Rambo的越南女兵Co（Julia Nickson Soul飾演），當時清純的模樣都好搶鏡。

戲外的西班牙女星Paz Vega打扮更有女人味，非常吸睛。（GettyImages）

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獨立女記者出手幫Rambo

今集講述戲中Rambo單人匹馬勇闖墨西哥時，遇上危險被一班毒犯圍堵，幸好當時得到一個獨立女記者「Carmen Delgado」（Paz Vega飾演）相助才保住命仔。飾演這角色的西班牙女演員Paz Vega，雖然在戲裡戲份不算多，故事講述這位女記者為了死去的妹妹，生前曾被當地的賣淫集團蹂躪而展開相關的調查及報道。即使冒着危險，看到Rambo處於水深火熱之間，她都出手幫助。

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Paz Vega拍過超級英雄電影

原來現實中這位西班牙女演員Paz Vega已經43歲，戲外的她打扮更有女人味，完全是位美魔女，甚至比起在戲中飾演Rambo好友女兒的27歲演員Yvette Monreal更美更觸目。

Paz Vega 1997年出道後，多數拍攝西班牙電視劇為主，後來開始拍戲，2006年與摩根費曼（Morgan Freeman）演出獨立電影《十件或更少》；2008年，更與森姆·積遜（Samuel L. Jackson）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）一起演出的獨立超級英雄電影《幽靈奇俠》。

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年過40生了三個孩子 保養得宜係個美魔女

Paz Vega同時也是位模特兒，年過40但保養得宜，手長腳長、五官標緻。原來她更生了三個孩子，最大的兒子已經12歲，真係keep得很好，絕對是位大美人，比今集另一女主角Yvette Monreal更觸目，更有魅力。

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