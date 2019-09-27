【第一滴血：終極血戰影評】史泰龍寶刀未老！完美最終章拳拳到肉

在荷李活電影中經常以動作為主的演員真的不多，史泰龍（Sylvester Stallone）可說是首屈一指。由他主演的幾乎每一部電影，都是有血有肉，演者打得血脈沸騰，看者投入得咬牙切齒，這亦是史泰龍主演電影的成功之處。繼2008年的《Rambo熱血回歸》後，史泰龍以Rambo的身份再現於銀幕，演出他那熱血未冷而火爆十足的動作場面。《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）中史泰龍仍然寶刀未老，有血有火，打得痛快，為電影系列寫上完美的終章！

《第：終》片故事講述已經退隱的Rambo，不問世事，過着簡單的生活，但是… 當有危險事件發生的時候，他便義不容辭加入拯救協助行動。一天，Rambo友人的女兒Gabrielle（Yvette Monreal飾）得知其親生父親的下落，縱使Rambo認為太危險而不讓她去墨西哥，但是… Gabrielle仍偷偷的親自尋找他。過了幾天後，Gabrielle仍然未回家，後來Rambo得知Gabrielle被她的好友出賣，把她賣到賣淫集團，為了拯救她，Rambo便走到墨西哥把她救回來。可是，他被集團的黑幫成員打得遍體鱗傷，幸得記者Carmen（Paz Vega 飾）的相救，他決定再次拯救Gabrielle，可是一切已經太遲…Rambo決定要為她報仇，展開一場血濺的弒殺行動！

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《第一滴血》系列始於1982年，這部電影亦成為了史泰龍繼《洛奇》（Rocky）之後，另一套讓他成功打造動作的類型電影，該片巧合地跟《洛奇III》於美國同年公映，縱使《第》片的票房不及《洛III》，但是他卻把這位患上創傷後壓力症候群的退伍越戰軍人Rambo的形象演繹得深入民心。尤其是在海報上看到他那健碩的肌肉，以及多場動作與親身演出的驚險場面，確是令人印象深圳。直到1988年，史泰龍完成《第一滴血》的第3部後便沒有再把Rambo的故事延續，直到20年後的2008年，62歲的他再次演出Rambo這角色，完成了《Rambo》。

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《第：終》片被稱為電影系列的「最終章」，這也無可厚非，史泰龍已經七十有三，以他這年紀演出多場動作場面，總會感到有點吃力，然而，《第：終》片卻是帶來不少的驚喜。當然，史泰龍那有火有力的演出，仍然看得十分投入，這部份於觀感的後段再說。《第：終》的故事主軸跟過往的電影系列大致相同，從一場拯救行動的情節作開端，因為Gabrielle遇上危險，為了拯救她而走到墨西哥，目的就是為了保護身邊人而戰，跟系列前作一脈相承。

電影前段的部份主要是以文戲為主，動作場面不多，從戲份的舖陳，帶出Rambo對於生活的平靜與退隱，一直孤身而行的Rambo，今集出現了兩位「家人」跟他一起生活，與過往有一點改變。後段則着重以動作場面為主，以高齡的史泰龍來說，就算他是親身上陣，亦會有點難以招架，於是劇情對於他打鬥的場面並不算很多，反而他設計武器是較為着重的部份，再帶出連場的仇恨與報復情節。兩個段落雖然格局不同，但是卻在呼應Rambo的戰鬥，並不是為了自己，而是為了他的家人而戰。

整部電影的前段部份比較平舖直接，起伏亦不算很多，一段「家人」的感情陳述卻頗為細緻，主要緊張的部份則放重於電影的最後部份，觀看之時亦難掩那迎面而來的緊湊。顯然後段的緊湊節奏十分明快，動感十足，有血有肉，加上主要的情節發生在地牢的通道裡，狹窄與暗角的空間，危機重重，呈現出電影的強烈壓迫感。

縱使史泰龍近年一直都有參與不同題材的電影，但大部份的電影都是離不開動作類型，《第》片系列雖然並不是他最賣座的系列電影，但是其角色造型印象深刻。今集他的角色造型上跟過往作品略有不同，不再袒胸露臂，穿上格仔裇衫戴着帽，帶點慈祥的感覺，但亦不失那份剛烈的形象，把Rambo這角色演繹得揮灑自如，足見史泰龍仍然寶刀未老！

觀看《第：終》片的確十分爽快，每一場的動作場面都看得十分肉緊，甚至有些血腥場面也不敢看，但這亦證實了史泰龍仍能賦予這角色十足的功架神髓！電影的最後一幕，Rambo把所有敵人殺掉之後，走到屋外的椅子上坐着，望向燦爛的光線，電影即回到系到頭三集的片段，對前作（甚至Rambo這角色）致敬，無論結局是什麼，這段都能夠為這系列寫上完美的終章。

（《第一滴血：終極血戰》宣傳海報）

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