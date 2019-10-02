【1917逆戰救兵】挑戰全片一鏡到底　為觀眾營造親歷其境震撼視覺

導演森米達斯（Sam Mendes）在1999年憑《美麗有罪》（American Beauty）榮獲奧斯卡最佳導演；2012年，他執導的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）獲得全球超過11億美元票房。 今次導演搞搞新意思，為影迷帶來全新作品《1917：逆戰救兵》（1917）。日前官方還罕有地在電影上映前公開拍攝幕後花絮，更指出這部電影將會以「一鏡到底」的方式呈現給觀眾。

《1917：逆戰救兵》由森米達斯（中）執導。（IMDb 圖片）

《1917：逆戰救兵》以第一次世界大戰時期為背景，講述兩名年輕的英國士兵需要與時間競賽，穿越敵人的陣地，並向前線傳遞一個重要情報，以阻止數千名英軍遭受敵軍的致命埋伏。日前《1917：逆戰救兵》公開電影幕後拍攝花絮，並首度證實，電影將以「一鏡到底」的形式登上大銀幕。

《1917：逆戰救兵》以第一次世界大戰時期為背景，並以「一鏡到底」的形式登上大銀幕。（《1917：逆戰救兵》劇照）

電影片長110分鐘，並全由英國著名電影攝影師Roger Deakins負責攝影，並把所有的場景合成一個鏡頭。相信大家對Roger Deakins的攝影技術毋庸置疑，皆因他一共獲得三次美國電影攝影師協會最佳攝影和三次英國電影學院獎最佳攝影獎，並在2011年獲美國電影攝影師協會頒發終身成就獎。除此之外，他還獲14次奧斯卡最佳攝影獎提名，不過一直未能一圓奧斯卡夢。直至2018年，他才憑《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）奪得奧斯卡金像獎。

親歷其境的感覺，已經讓影迷非常期待。（《1917：逆戰救兵》劇照）

導演森米達斯接受《Vanity Fair》訪問時表示運用「一鏡到底」拍攝的原因，指出「我想跟這些角色走過每一步，與他們一同呼吸每一口氣，這部電影必須讓人親歷其境。這部電影的製作方式，正是為了讓影迷能近距離體驗那種慘況而度身度身訂做。」電影預計會在2020年1月9日上映。