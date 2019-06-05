【復仇者聯盟4】美國隊長真有其人？單挑六架坦克的二戰最強士兵

全世界都還在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的熱潮中，你最喜歡的英雄是哪位呢？說到受歡迎的英雄們，美國隊長可是不遑多讓，不過你知道嗎？近代史上，真的有這麼一位「美國隊長」喔！

同樣是在二戰時期，這位傳奇人物叫做Audie Murphy，他跟電影中的美國隊長Steve Rogers一樣，都是一位瘦弱的士兵，Audie Murphy的身高甚至只有165公分、體重只有49公斤——而他們倆都有誓死為國家奮鬥的決心，一心想要從軍報效國家。

美國隊長真有其人？（U.S. Army）

但不同的是，電影中的美國隊長因為參與改造計畫而擁有強健體魄，真實世界中的Audie Murphy則是在接二連三的勸退下堅持下來，並開始了他的傳奇人生。

美國隊長有寒冬戰士這位摯友，Audie Murphy也有一個從訓練開始就出生入死的好友，遺憾的是，Audie Murphy的好友在1944年戰死沙場，據說Audie Murphy當場爆氣，獨自衝鋒陷陣殺了6位敵軍、打傷2個，最後還俘虜了11位敵軍…

真實世界的Audie Murphy跟電影中的Steve Rogers一樣，都是瘦弱的陸軍。（《美國隊長》劇照）

最誇張的是，同年在與德軍交戰時，Audie Murphy帶領的部隊被敵軍包圍，美方的坦克車也被砲火擊中起火燃燒，危急時刻Audie Murphy選擇讓隊友們先行撤退，自己則跳上起火的坦克向敵軍猛烈攻擊——Audie Murphy一個人就抵擋了德軍的6輛坦克與步兵…

這場戰役就在援兵到場後獲得勝利，但要不是有Audie Murphy先行扛着，否則也沒有足夠時間等到援兵救援，傳奇事蹟再添一筆。

美國隊長的漫畫引用了不少Audie Murphy的傳奇事蹟。（《美國隊長》劇照）

不過要說Audie Murphy是美國隊長的原型似乎不妥，畢竟美國隊長最早出現於Marvel宇宙是在1941年，那時候的Audie Murphy尚未成名；但在Audie Murphy的事蹟傳頌開來後，漫畫中就使用了Audie Murphy的事蹟作為劇情，許多畫面、場景都是向Audie Murphy致敬。

令人遺憾的是，Audie Murphy雖然從無數的槍林彈雨下存活，但似乎逃不過命運的安排，1971年間他的私人飛機因故墜毀，機上所有成員都罹難，而Audie Murphy的傳奇人生也就此劃下句點。

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