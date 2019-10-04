【金馬獎】《返校》12項入圍疑遭封殺　微博、豆瓣上「被消失」？

台灣第56屆金馬獎入圍名單日前揭曉，以白色恐怖歷史為背景，創下近2億台幣票房的佳績的《返校》，更在金馬獎大放異彩，以12項入圍成為今屆大熱門。不過，在內地社群媒體出現的得獎名單，本片則直接「被消失」，一律以「ＸＸ」符號取代，更補充「有特殊影片入圍情況略去，影片請前往金馬官網查看詳情。」

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金馬獎入圍名單公布當日，時光網、1905電影網等內地電影網站上可見，皆以大陸國慶檔電影《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》的新聞為主，不見任何與金馬獎有關的內容。豆瓣電影雖有出現金馬獎名單，但《返校》入圍的「最佳劇情長片」、「最佳女主角」、「最佳新導演」等12項獎項都被消失。而有些微博上關注電影相關帳號，同樣把《返校》的入圍相關資訊移除或遮蔽。

對此，引起不少台灣網友討論，笑稱：「真的超級此地無銀三百兩」、「少了一部《返校》，小編選擇性失明」，更有人引用《返校》的對白表示：「就當得獎沒發生過，不好嗎？」

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金馬獎自去年政治立場風波，挑起台灣和大陸的敏感神經，引發一連串大陸打壓金馬影展的動作，還宣布禁止其人員、影片參賽金馬獎，現在金馬獎入圍公布結束後，小動作仍不斷，對於種種狀況，金馬仍以保持開放與公平的精神原則面對。

而台灣的「自由」和金馬獎的「包容」也在金馬入圍公布後續被討論，其中提到張作驥因強制性交罪入獄服刑，假釋成為更生人之後的第一部作品「那個我最親愛的陌生人」，不因個人道德或人格因素影響，以作品公平競爭最終入圍4項，與大陸針對「劣跡人士」斬草除根的處理方式差很大，這也呼應本屆大贏家「返校」片裡「致自由」的真諦。

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