【返校】陳其邁憶台灣「戒嚴」慘痛經歷：校園滿佈憲兵和鎮暴警察

《返校》日前舉辦全台學生搶先看，沒想到上千張票瞬間秒殺！更有學生中午就來現場排隊，還有台南一中的學生穿着制服到現場說：「老師都鼓勵我們來看《返校》！」可見人氣！在電影結束後，有許多同學哭成一片，對導演徐漢強說：「為什麼要讓我們哭得這麼慘！面紙都不夠用，全都哭濕了！」也讓徐漢強導演哭笑不得。

電影《返校》自試片以來好評激升，尤其以遊戲為文本作為改編電影的難度之大，許多遊戲迷都是又期待又怕受傷害。但已有許多影評人與遊戲實況主看完電影《返校》後大讚：「超乎預期！」

電影《返校》自試片以來好評激升。（《返校》劇照）

行政院副院長陳其邁9月11號凌晨也在Facebook發文，發表搶先看電影《返校》後的觀感，他以「致自由」為題在Facebook上說：「你是忘記了，還是害怕想起來？」走過那個年代，這是很多人心中深沈的傷痛吧！

陳其邁以「致自由」為題在Facebook上說：「你是忘記了，還是害怕想起來？」（Facebook@陳其邁）

他回憶說，1991年，他是台大研究生時，李鎮源院士等在台大發起廢除刑法100條運動。到現在，那晚在台大醫學院校園內，滿佈憲兵和鎮暴警察，仍然歷歷在目。陳其邁說，《返校》記錄了當時的驚悚、肅殺，每個呼吸都要屏息、每個動作都要小心的時代。對於好評，徐漢強導演仍舊謙虛表示：「無論如何，觀眾看完後有激動、感動、觸動，就是當初拍攝《返校》初衷，從擔任《返校》導演的那一天開始就是以這信念一路往前走。」《返校》也將推出4DX版！

《返校》導演徐漢強（右）。（《返校》劇照）

此外，電影也特別請到雷光夏譜寫並演唱主題曲〈光明之日〉，雷光夏說：

一開始覺得嚇壞了，從中段開始，發現自己開始無聲掉淚，結果一路哭到結尾。沒想到那麼好哭。

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

「台大金城武」獻第一次 卻被這考倒！

「國際提案一對一工作坊」提案組學員入選名單公布

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】