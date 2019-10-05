【返校】呈現台灣國民黨戒嚴期苛政　「髮禁」係咩玩法？

今年金馬獎弄得兩岸關係相當緊張，中方既用同日舉行金雞百花抗行，亦間接令不少中國及香港電影不敢報名參賽。而改編自同名恐怖遊戲的台灣電影《返校》，就以12項提名強勢入圍。 電影以國民黨於1949年5月19實施戒嚴令為背景，實施期間人民有很多自由被限制，包括外出、夜行、書籍、歌曲甚至髮型，而且篤灰風氣盛行，令社會濃罩白色恐怖。

《返校》以恐怖片包裝，意外地在今屆金馬獎獲多項提名，有機會成為大贏家。（《返校》劇照）

香港曾抽起險變「禁片」？

電影《返校》在台灣掀起熱潮，上映不足10日已榮登本年台灣本土電影票房冠軍，為觀眾感興趣是戲中重現當年戒嚴時期的白色恐怖，令昔日極具爭議的戒嚴規條再次重現眼前。而中國政府對該片也特別關注，事關不少人已將當日台灣與今日香港相提並論，指港人部分自由備受打壓，而且白色恐怖氣氛也愈趨濃烈。所以電影本來緊接台灣10月在港上畫，遭突然抽起也引起一輪猜測，幸好最終亦落實於12月5日正式上畫。

戒嚴令下，日常活動受到嚴重影響，很多平常不過的活動都要偷偷進行。（《返校》劇照）

因為退守，所以戒嚴

台灣這個戒嚴令，於1949年5月19日公布，翌日實施。由當時的中華民國台灣省政府主席兼台灣省警備總司令陳誠頒發，一直實施到1987年7月15日解除，一共維持了38年56天，是歷史上最長的戒嚴令。當日要推行戒嚴令，基於總統蔣介石將失掉中國政權退守台灣的責任，歸究於喪失對基層的掌控，以及缺乏「軍事監察制度」，故需要一個更強大，及高度有紀律的監管隊伍，以監控異己。

雖然全片有12項提名，但男主角就未有入圖。（《返校》劇照）

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主題曲都係禁歌

在這段戒嚴令下，曾實施多項可怕的禁例，令整個社會陷入充滿恐懼的狀態，加上鼓勵舉報令社會間濃罩住白色恐怖。其中包括設下禁書，當時國民政府嚴格控管人民不得接觸與共產主義、社會主義有關的書，不只進行焚書，如發現偷讀禁書更可能判無期徒刑甚至終身監禁。戲中就有一幕講一位老師要偷偷舉辦讀書會，讓同學讀到禁書。

此外，又對左傾的歌曲下禁令，而那個禁歌歌單就超過800首，普通如《何日君再來》、《熱情的沙漠》都有榜上有名，而電影《返校》就用上其中一首《雨夜花》，不少經歷過戒嚴期的就是聽到歌聲已感受到恐懼。

這個俗稱「西瓜皮」的髮型，今日看來還可接受，但當年對不少年輕人來說是種羞辱。（《返校》劇照）

「西瓜皮」裝羞辱學生

至於最離譜一項，是國民政府為方便管理校園，分辨成人與學生，於是嚴格規管學生的儀表，包括設下髮禁，所有男生都必須剷青，而女生就要統一剪一款俗稱「西瓜皮」的短髮，頭髮不可長受肩，當年更有學生因頭髮過長，遭教官強行用剪刀落髮，以羞辱學生。雖然戒嚴令在1987年解除，但這個髮禁竟一直存在，因為教育部授權學校自行製訂學生髮式，名義上解除髮禁，但大多數學校仍沿用這規範，要去到2005年才全面解禁，令人驚訝。