【返校】無臉怪物「魍魎」真身係美女　李靜透露怕觀眾唔識驚

電影《返校》改編自同名電遊，充滿白色恐怖內容。（劇照）

台灣驚慄電影《返校》，在港映期延遲至12月，該片在台上映後，不少觀眾也被片中的「魍魎」嚇到，原來這個披頭散髮，欠缺五官的鬼怪，真身竟然是一名美少女李靜，由於全場也沒有露面機會，直至她在Instagram公開自己身份，確是讓人意外。

片中怪物「魍魎」，令不少觀眾不安。（李靜IG圖片）

「魍魎」真身是美女網紅李靜。（李靜IG圖片）

李靜高清靚相：

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《返校》由王淨及曾敬驊主演，電影由同名電遊改編而成，內容涉及到台灣戒嚴時期，充滿白色恐怖味道。片中在校園內遊蕩，沒有五官的怪物「魍魎」，令觀眾不寒而慄。近日「魍魎」真身曝光，原來是美女網紅李靜，皆因有觀眾發現在演員名單有她的名字，而李靜在IG承認自己確是飾演「魍魎」，她表示「怕大家知道魍魎是我演的後，返校變成好校就不好了。(畢竟我平常那麼好笑)。不過魍魎也滿難當的，看不到、無法進食、悶熱，還得在很暗的走廊拿著隨時會滴到手上的蠟燭遊走，時間重來我會說：下次能換其他人當鬼嗎？」知道怪物原來是嬌滴滴美女，確是驚嚇度大減。