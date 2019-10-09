李安指《雙子任務》可完勝《臥虎藏龍》　太高清全球冇戲院播到？

李安將攜新作《雙子任務》（Gemini Man）與男主角韋史密夫（Will Smith）赴台宣傳，他在美國接受訪問時，坦言雖然其首部武俠片《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）勇奪奧斯卡大獎、在歐美觀眾心目中也具有崇高的位置，但他現在重新審視，反而仍能挑出自己不滿意之處，設法在拍攝《雙子任務》時改善。

原來李安認為《臥虎藏龍》的打鬥的姿態依然有點像在跳舞，不是真正打鬥會出現的動作，所以在拍《雙子任務》時，他就很小心讓動作減少編排、套路的痕跡，希望呈現更接近真實的肢體反應。

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+ 7 + 6 + 5

在《雙子任務》中，李安再次運用每秒120格、4K、3D的最高規格拍攝，但就又遇上其前作《比利．林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）一樣的情形，原來全球能播映此格式的戲院少之又少。已知台灣放映鐵定不會有120格、4K、3D的版本，因為目前全台灣都沒有戲院具有這種設備。其實，就連在美國都沒有這樣的戲院，故全美僅有14家戲院會放映120格、3D版本的《雙子任務》，但畫質只有2K，其他戲院估計大多會上映60格、3D或是2D的版本。

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