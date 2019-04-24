李安新作《雙子任務》首預告出爐　韋史密夫年輕面容再現

由奧斯卡金像導演李安執導；韋史密夫（Will Smith）、基夫奧雲（Clive Owen）、瑪莉伊莉沙伯雲絲迪（Mary Elizabeth Winstead）及在《奇異博士》中飾演「王」的黃凱旋（Benedict Wong）主演的《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）公開首條預告。不少觀眾大讚電影回春特效。

《雙子任務》由金像導演李安（左）執導；由韋史密夫主演。

籌備22年的《雙子任務：疊影危機》終於公開首條預告。其實，早在1997年，當時迪士尼已計劃與荷里活著名監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）共同籌備此作，並打算由《異形》（Alien）系列電影導演列尼史葛（Ridley Scott）之弟東尼史葛（Tony Scott）及《幕後嫌疑犯》（L.A. Confidential）導演寇蒂斯韓遜（Curtis Hanson）聯合執導，並落實由奇連伊士活（Clint Eastwood）主演。據了解，當時迪士尼的電腦動畫與特效工作室「The Secret Lab」開發了一部名為《Human Face Project》的測驗短片，目的就是透過電腦特效，呈現戲中主角的年輕模樣，最為人熟悉的作品，相信是由畢彼特（Brad Pitt）及姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）及在《未來戰士：創世智能》（Terminator Genisys）創造了一個年輕的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）。另外，早前賀歲電影《廉政風雲 煙幕》都有使用此技術。可是，奈何當時這技術未成熟，最終迫使迪士尼放棄製作該電影。

當年畢彼特在《奇幻逆緣》中由年輕做到老年，就是靠電腦特效回春。（劇照）

19年後，Skydance Media在2016年從迪士尼手上購得電影版權，謝利畢咸瑪續任監製，翌年宣布改由《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）導演李安執導；主演則換上韋史密夫（Will Smith）。

《雙子任務》首預告逐格睇 韋史密夫年輕樣貌重現大銀幕

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日前，影迷終於有幸從首條預告中，見到韋史密夫「返老還童」的年輕模樣。電影講述由韋史密夫飾演的頂尖殺手「亨利」準備退出江湖之際，卻突然遭到一名神秘的年輕特工追殺，年輕特工在預告開首已經指出：「就算我瞄準他，開了槍，他都會像鬼一樣消失。」，並不禁問「他是誰？」鏡頭一轉，當「亨利」見到該名神秘年輕特工真身是，整個人都呆了。之後，見到瑪莉伊莉沙伯雲絲迪飾演的角色向「亨利」解釋「為何他能和你一樣出色」，因為「他就是你」。原來25年前，有人利用了當時的「亨利」去製造複製人，雖然複製人擁有天賦，但卻沒有本尊的痛苦經歷。最終，兩位「亨利」會如何，相信這就是電影引人入勝的因素之一。