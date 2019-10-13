【鯊海47米狂鯊出籠】世界最大海底洞穴　瑪雅人用此路通往陰間？

由英國導演Johannes Roberts執導的《鯊海47米》（47 Meters Down），電影在2017年上映時雖然口碑褒貶不一，但在票房上取得成功。在只有550萬美元的成本下，全球票房超過5,300萬美元。 今次導演再接再厲，推出新作《鯊海47米：狂鯊出籠》（47 Meters Down: Uncaged），還帶影迷探尋消失了的瑪雅文明。

《鯊海47米：狂鯊出籠》今次找來四位年輕演員擔正做主角，當中包括千禧年出生的Sophie Nélisse（左二）。（《鯊海47米：狂鯊出籠》劇照）

《鯊海47米：狂鯊出籠》講述男主角由於熱衷研究瑪雅文明，於是便帶著家人移居墨西哥展開新生活。沒想到，他兩名女兒跟兩名朋友因此闖入瑪雅水底洞穴遺址探險。可是，這裏竟然是巨鯊的棲息地。被困水底洞穴的她們究竟能否逃出鯊口，則留待觀眾入場自己收看。在入場前，不妨先了解這個曾經輝煌一時的瑪雅文明。

《鯊海47米：狂鯊出籠》今集以探討瑪雅文明為背景，繼而引發四位主角與鯊魚搏鬥的經歷。（《鯊海47米：狂鯊出籠》劇照）

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截止目前為止，考古學家對於瑪雅人一夜消失仍然各執一詞，當中曾傳出有外星人入侵、高傳染疾病、洪水及地震等，唯都沒辦法好肯定地論證瑪雅人失蹤的原因。去年甚至突然有考古學家提出，其實瑪雅人並沒有消失，而是由地上遷到海底。英國潛水團隊Gran Acuifero Maya致力揭開瑪雅文明神秘失蹤之謎，由2008年開始，他們一直致力尋找瑪雅人通往水底的證據。潛水團隊最終運用了10年時間，成功在墨西哥東部發現通往地下洞穴的通道，而這項發現絕對是挖掘瑪雅文明的重要關鍵。

考古學家Guillermo de Anda親身上陣，潛入海底查看瑪雅遺址。（《EL GRAN ACUIFERO MAYA》網上擷圖）

據了解，該洞穴長達374公里，是世界上被水淹沒最大的洞穴。有指瑪雅人一直認為地下水道連接着神祕的陰間，象徵生死循環。最大發現的是，這個洞穴原來早已經被發掘，但卻是以兩個不同的形式存在。今次潛水團隊Gran Acuifero Maya發現的是長263公里，名為Sac Actun的水底洞穴。最重要的發現是，Sac Actun這個水底洞穴，與另一個長83公里，名為Dos Ojos的水下洞穴相通。

位於海底，類似祭壇或陵墓的建築物。（《EL GRAN ACUIFERO MAYA》網上擷圖）

有幸能見證這重要時刻的考古學家Guillermo de Anda形容，這是非常「驚人」的發現。這也引證了電影中，四名少女下潛的地方雖與考古團隊不同，他們卻仍能在水底相遇。Guillermo de Anda續指出：「這是世界上最重要的海底遺址之一」，因為這遺址淹沒在水底下，所以保存得非常好。

考古學收集數據，分析在海底下發現的化石及其他物體，來鑑定這些物品距今幾多年。（《EL GRAN ACUIFERO MAYA》網上擷圖）

其實曾有墨西哥考古學家在Temple of the Inscriptions的Pakal大帝陵墓內找到了通往陰間的水路。當時已有考古學家稱，瑪雅人認為亡靈會透過水路通往陰間。至於瑪雅文明最後是否遷往海底，一切有待科學家及考古學家的研究。