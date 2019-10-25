喪屍樂園影評：10年後續集貫徹無厘頭爆笑！末世殺喪屍要靠創意？

《喪屍樂園》（Zombieland）是美國荷里活出品的眾多喪屍電影之一，首集在2009年發行，以當時的時空背景來說，這樣一部結合大牌明星和惡搞趣味的B級喪屍片，即使後面又出了各式各樣亂搞、歪風、另類的喪屍題材電影，直到現時在觀眾心中一直佔有一席之地， 時至今日，喪屍片已經拍到快無橋的時刻，《喪屍樂園》則推出續集作品，也是一種大膽的操作，尤其是十年後再度原班人馬參與演出，此舉更是為觀眾獻上滿滿的誠意，《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）賣的是回憶、是情懷，只能說拍到第二集依然非常的「喪屍樂園」，可說是一部有指標性及延續上集且作品風格強烈的喪屍電影，如果你喜歡這些演員、喜歡首集帶給你無厘頭，那就別錯過這部誠意滿分的續作。

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當新片名曝光之初，筆者就對這個翻譯名稱感到好奇，因為英文原名的副標題為「Double Tap」，在電影中翻譯為「兩箭雙鵰」，同時也是劇中由謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）飾演的Columbus所創造出來的第二條生存法則（電影中他一共有73條生存法則）。順帶一提，我個人對這個詞彙特別有感，因為「Double Tap」一詞曾經出現在2000年的港產片《鎗王》之中。

在《鎗王》中「Double Tap」是一個射擊術語，是一個高手才做得到的高超技巧，意思是快速擊發兩槍，而兩槍的彈孔位置會相互重疊，由於槍械本身的後座力很強，因此要做到是有相當難度，而「Double Tap」也是《鎗王》這部電影的英文片名。

有趣的是，《鎗王》在電影推出的十年後，也就是2010年同樣推出續作電影《鎗王之王》，而英文片名則叫做「Triple Tap」。當然在《喪屍樂園》中的Double Tap看起來並沒有延伸射擊術語那樣的意思，而Double Tap也單純只是開槍殺殭屍那種爽度疊加的意味，但將副標翻譯成「連環屍殺」（港譯），也算是一種另類的惡搞操作。

《喪屍樂園》首集以主角特殊的獨白來講述末世生存的趣味，用類似綜藝節目的誇張手法，時常出現在畫面上的標題字幕，倒是頗有苦中作樂的意味，也沖淡了喪屍襲世、人心恐慌的焦慮感。但血腥場面也沒少，這次《喪屍樂園：連環屍殺》在台灣被評為輔導級電影（PG15，15歲以下不得觀看），主要也是因為殺殭屍的畫面過於血腥，爆頭、首身分離、血漿四溢的場面都有出現。還有時不時出現的「年度最佳殭屍殺法」，我個人覺得比薩斜塔倒是挺有噱頭的，完全引發人們在末世的創意與無限想像空間，倒成了這部電影其中一個看點。

（《 喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

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＊以下內容會有輕微劇透，還沒看《喪》片的朋友請自行斟酌觀看：

因為這部電影強烈延續首集的風格，所以看《喪屍樂園：連環屍殺》之前建議還是看過第一集再入場會比較好。開頭就用觀眾熟悉的方式來介紹了四人組這十年來的生存法則，最大的心得就是對這個世界的威脅更加了解，殭屍以速度區分為「憨慢」（Homers）和「厚驚」（Hawkings），不要問我為什麼這樣翻，應該只是單純「音譯+一點點速度感」。還有一種來無影去無蹤的恐怖喪屍叫「忍者」（Ninjas），一旦遇上就準備把小命交待在這的那種。

到了劇情中後來比較常見的一種進化型殭屍，主角取名為「T-800」，就是取自《未來戰士》（The Terminator）這部電影，有點「生化+強壯」的感覺，臉上還長了些肌瘤之類的東西，特別的是這種喪屍很難殺，也是首見打頭不會死的殭屍，還會閃躲子彈，最後主角群殺殭屍的方式也挺過癮的，說是「年度最佳」其實也不為過。

在電影中的世界一樣是過了十年之後，改變最大的就屬當年只有13歲的艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin），她在片中飾演的Little Rock也長成23歲的妙齡少女，即使在喪屍橫行的末世，依然來到青少年轉變的反叛期與開始對戀愛的渴望。而其他三位角色和首集時比起來幾乎沒什麼變化，只有愛瑪史東（Emily Stone）褪去了些許青澀，更加成熟性感。

而原本同進同出的四人組經過十年之後發展出類似於家人之間的情誼，只是Little Rock成長間的叛逆因子，讓她對於亦友亦父的Tallahassee有所不滿，Wichita（愛瑪史東飾）也對Columbus求婚的舉動感到有些壓力，因此兩人又再度踏上出走之路。

熟悉的橋段、熟悉的模式，更加無厘頭的劇情都證明這是《喪屍樂園》的續集無誤，繼上次闖進荷李活豪宅之後，這次無疑地進軍了全美最有名望的建築——白宮（White House）以及美國流行文化一塊重要的拼圖，作為貓王博物館的雅園（Graceland）。

本片也埋下了不少第一集的彩蛋，例如406室友、Columbus對於小丑的恐懼、又再度被兩位女性角色搶車落跑等情節，以及上集特別在電影中飾演自己的喜劇演員標梅利（Bill Murrays），雖然這次沒有在正規情節中出現，但有被這一集出現的新角色提及Columbus曾在第一集誤殺他的事件，還將「裝喪屍被誤殺」這件事稱為「被梅利了」，以現在這個沒見過喪屍也看過喪屍電影的時代，隨便亂裝喪屍可能真的有被爆頭的危機，倒算是一個挺反諷時事的笑點。

以現在喪屍片氾濫的情況來看，《喪屍樂園：連環屍殺》要脫穎而出真的有些許困難，所以《喪屍樂園》這部續作也沒有打算真的去走另外一條路，而是試圖延續過往的輝煌。而如此的無厘頭搞笑在《喪屍樂園：連環屍殺》中還算進化的挺成功的，比較難得的是集合這樣一班強大卡士來演出這種B級片，瞬間拉高不少可看性。

（《 喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

當然《喪屍樂園》不是《陰屍路》（The Walking Dead），雖然同樣在喪屍橫行的末日，但許多條件與背景的設定令它們無法放在同一個天秤上模擬，像只揹住結他邊走邊唱的吸大麻和平主義者、住在冰庫裏的無腦妹，還有巴比倫這種進去要把武器溶掉、且自以為自己很安全的地方，怎麼可能在末世中存在十年…都只能用「喪屍食腦，而她無腦」這種話來說服群眾。

而在《喪屍樂園》中，觀眾會喜歡這其中的惡趣味。雖然喪屍題材的影視作品眾多，但對觀眾來說始終是虛構情節，種種的不合理或許是滿足大眾想像的另一塊園地，也會是《喪屍樂園》這樣結合演員魅力又無厘頭的喪屍電影值得一看的地方。

【本文獲「樂天生．電影日記」授權轉載。】​