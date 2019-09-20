【喪屍樂園連環屍殺】10年後全員回歸　90後女神加盟硬拚愛瑪史東

2009年上映美國喜劇電影《喪屍樂園》（Zombieland）終於推出續集《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap），去年SONY正式對外宣布原班人馬將會回歸，繼續由魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，照樣謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、愛瑪史東（Emma Stone）、活地夏里遜（Woodrow Harrelson）和艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin）等人回歸，更會有Zoey Deutch加盟，整個續集計劃歷時足足9年，將於2019年10月24日在香港上映。

2009年《喪屍樂園》的謝西艾辛堡、愛瑪史東、艾碧姬布絲蓮和活地夏里遜。（劇照）

愛瑪史東表示：「好開心原型人馬一齊回歸續集，感覺好似同班老友重聚一樣。」不過最搞笑都係長大了的艾碧姬布絲蓮出現時，活地夏里遜和謝西艾辛堡都唔認得佢，試想像一樣當時的場面都覺得驚喜又搞笑！而謝西艾辛堡就大讚今次製作，即使唔連繫到上一集單看今次電影都會感到十分出色！

10年後原班人馬回歸拍續集《喪屍樂園：連環屍殺》，艾碧姬布絲蓮大個咗勁多！（劇照）

今次新加盟的Zoey Deutch在戲中扮演無腦金髮美女，活地夏里遜本來笑說她將會第一個死，不過後來他發現Zoey Deutch死不去的原因是，喪屍愛食人腦，幸運地她是個沒有腦的人，所以仍能生存下去。雖然《喪屍樂園：連環屍殺》打着喜劇的名號，但今集究竟會唔會有人死，又會以咩方法死去呢？

Zoey Deutch今集要扮無腦金髮美女。（劇照）

點擊睇艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin）10年前後對比：

+ 12 + 11 + 10

《喪屍樂園: 連環屍殺》預告：